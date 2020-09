En medio de mucho dolor fue despedido el joven de 17 años de edad Bryan Coronado, cuyo cuerpo fue encontrado la tarde de este sábado a la orilla del rio Las Tejas en Matagalpa.

La familia todavía no tiene una versión clara de los hechos, pero sí están convencidos que al joven lo mataron, aseguraron dos tíos y su abuela a colegas de NOTIMATV.

“Estamos completamente consternados, dan una versión, otra versión y está muy oscuro esto, para mí que lo mataron al chavalo, a mí me duele mucho, es mi sobrino, tal vez aquí no vamos a tener justicia, pero con el de arriba nadie se escapa de la justicia divina” expresó Mauricio Rodríguez, tío del adolescente quien era músico y se grababa constantemente en las redes sociales.

Rodríguez agregó “primero dijeron una versión que había muerto por sumersión, que la moto fue encontrada aquí y el cuerpo allá y no estaba ni lloviendo, la moto aparece desbaratada y el cuerpo aparece por las Tejas, como va aparecer un cuerpo si no está ni lloviendo a quiénes van a enganchar esta gente…ellos lo mataron, matan y van a la vela” dijo.

La abuelita del jovencito espera solo la justicia divina ante la falta de confianza en autoridades “ahorita no hay justicia con las autoridades, lo único que le pido a mi Dios que haga justicia por él, que haga justicia el Señor y no las autoridades” manifestó la abuelita quien prefirió no dar su nombre, “me siento destrozada por lo que han hecho con mi nieto”.

Otro familiar de Bryan, dijo que “es injusto como se le arrebató la vida, es injusto como lo mataron” aseguró Gerardo Silva Molinares, tío del menor.