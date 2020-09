Denuncian en CPDH otra detención de joven opositor en Nicaragua

Hasta las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH se hizo presenta la ciudadana Hellen Sandoval, madre del joven Rodolfo Alexander Almendarez Sandoval, para denunciar que fue capturado el pasado miércoles 16 de septiembre por la sancionada Policía sandinista, que según su madre le implantó "marihuana" para justificar su detención.

“Yo se lo que tengo, nunca en los principios cristianos, porque yo soy cristiana, nunca le hemos enseñado esas cosas, yo sé que es una gran y vil mentira, él estuvo hace un año preso por lo mismo, saliendo del trabajo lo agarraron y estuvo 6 días por lo mismo, que anduvo atrincherado y no le encontraron nada por eso le dejaron libre” aseguró doña Hellen al medio digital Boletín Ecológico.

Para doña Hellen, la detención de su hijo es porque es opositor al régimen de Daniel Ortega “por ser azul y blanco lo detienen, pero gracias a la CPDH, me han ayudado mucho porque estuvieron pendiente en el caso de mi hijo hace un año y como no le hallaron nada, ahora me lo agarran y me están diciendo que tiene drogas para incriminarlo y dejármelo preso” expresó con lágrimas en sus ojos Sandoval.