El femicida Rosario Soza Centeno fue sentenciado a la pena máxima de 30 años de prisión por los delitos de violación y asesinato agravado en perjuicio de las niñas de iniciales L.G.J.R y B.M.G.R de 14 y 10 años respectivamente.

La juez Karla Patricia García Zepeda del sexto distrito especializado en violencia de Managua informó que se impuso una pena de 24 años de prisión por el delito de violación y 29 años de prisión por el delito de asesinato agravado en perjuicio de cada una de las víctimas.

"Se declara culpable al acusado Rosario Soza Centeno de generales en auto por el delito de violación a menor de 14 años en concurso real con asesinato agravado en perjuicio de la víctima de iniciales (L.G.J.R) representada por su madre Carmen del Rosario Rodríguez Dávila; también de generales de auto, en el delito de violación a menor de 14 años se impone la pena de 24 años de prisión en lo que hace el delito de asesinato agravado se impone la pena de 29 años de prisión; se declara culpable al acusado Rosario Soza Centeno de generales en auto por el delito de violación a menor de 10 años en concurso real con asesinato agravado en perjuicio de la víctima de iniciales (B.M.G.R) representada por su madre Carmen del Rosario Rodríguez Dávila, también de generales en auto, en lo que hace el delito de violación a menor se impone la pena de 24 años de prisión, en lo que hace al delito de asesinato agravado se impone una pena de 29 años de prisión", detalla la lectura.

La Judicial detalló que las penas en su totalidad, suman 106 años de prisión, pero por el Arto. 37 de la Constitución Política de Nicaragua, no pueden imponerse una pena que dure más de 30 años de prisión.

La sentencia deberá cumplirse en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa y quedará extinguida provisionalmente el día jueves 15 de septiembre del año 2050.

Carmen del Rosario Rodríguez Dávila, madre de las víctimas, estuvo presente en la lectura de la sentencia condenatoria y pidió la palabra en nombre de sus hijas "este diablo que está presentado aquí, que se sintió más poderoso que Dios, quitarle el poder a Dios y quitarle la vida a mis niñas donde Dios tal vez ni él lo había decidido en que mis niñas me dejaran sola a mí. Entonces por eso yo pido, no como él que decidió quitarle la vida a mis niñas con un machete pero sí espero que me cumplan con lo que yo deseo, que de aquí jamás ni nunca vaya a salir, que aquí se termine el resto de la vida que el diablo le va a dar porque ya que no piense que es Dios que le está dando la vida, porque es el mismo Satanás".

El pasado 12 de septiembre, Soza Centeno, de 33 años, asesinó a las dos niñas, causando heridas con arma corto punzante (machete), en la comunidad Lisawe, en Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.