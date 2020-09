Se intensifica el asedio policial a defensores de derechos humanos en Nicaragua

El asedio policial al personal de la Comisión permanente de derechos humanos, CPDH, se arreció la tarde de este lunes. Tres patrullas de la sancionada policía sandinista se apostaron en las afueras de las oficinas, denunció el Director ejecutivo de dicha organización Marcos Carmona.

“Esta es una policía que no respeta al pueblo, no respeta a la ciudadanía, no entendemos por qué están aquí, hay una patrulla bloqueando la salida de los vehículos, al fin y al cabo esa es la policía que tenemos” señaló Carmona durante una transmisión en vivo del Boletín Ecológico.

Para el defensor de los derechos humanos, la intención es sembrar el miedo para silenciarlos, "es una policía poco profesional… no nos van a callar, si pensaron que nos van a callar, no van a poder vamos a seguirles diciendo lo abusadores que son, los violadores de los derechos humanos que son y definitivamente podrán utilizar cualquier ley, pero el pueblo ya decidió que quiere libertad y quieren democracia” enfatizó el Doctor Carmona quien también condenaba la iniciativa de ley de ciberdelito que tiene como objetivo censurar las redes sociales y criminalizar a los periodistas por la difusión de información.

En la ley de ciberdelitos, establecen castigo por la "propagación de noticias falsas" un término que Rosario Murillo, la sancionada vicepresidenta utiliza cuando los medios de comunicación independientes informan lo que el régimen quiere ocultar, como los datos ocultos del coronavirus, que es uno de los hechos más recientes en los que Murillo, tildaba de "noticias falsas" cuando se daban los entierros exprés en los meses más crudos de la pandemia en Nicaragua.

Tipifican como delitos informático: "fraude informático en todas sus modalidades; espionaje, violación a la seguridad; violación y hurto de los bienes informáticos y manipulación de los mismos; transferencia de información pública reservada; propagación de noticias falsas, entre otros" citan los diputados rojinegros.

La comisión permanente de los derechos humanos haría un estudio jurídico más profundo de la mencionada ley, y pese al asedio permanente que mantienen en sus oficinas, Carmona dijo "no nos callarán". Las tres patrullas se estacionaron, alrededor de las instalaciones de la CPDH, había presencia de efectivos en el parqueo de dicha organización.

El pasado jueves 10 de septiembre, agentes de la Policía y personas de civil con la cara cubierta, asediaron al Secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, "agredieron y dispararon a su hijo Juan Carmona, y a la esposa de éste quienes gracias a Dios, no recibieron el impacto de la bala”, denunciaron los defensores hace 18 días.

Carmona junto al equipo de CPDH también visitó la delegación policial en el distrito 6, pero le cerraron las puertas, negándoles el acceso a las instalaciones para interponer la denuncia. Esta acción de los operadores del régimen de Daniel Ortega se repitió en el Ministerio Público.

El activista increpó a la policía “¿Queremos saber cuál es la persecución que tiene la policía contra mi persona y mi familia? vamos a pedir una explicación ¿por qué tanta saña, tanta saña tanta violencia? que se dio el día de ayer”.

“Estamos en Estado de indefensión total, estas acciones demuestran que el sistema como tal, no funciona, aquí la policía se arroja el derecho de recibir a quien desee y castigar a quien desea, de tal manera que para nosotros es lamentable que la institución que dice debe garantizar la seguridad, orden y respeto de los derechos humanos, sea la primera en violar los derechos humanos y decimos esto porque ayer fue un atentado directo contra la vida de mi hijo, de mi nieta porque hubo detonación de arma de fuego hacia los pies de mi hijo y definitivamente es una situación que no vamos a dejar pasar”, manifestó Carmona.