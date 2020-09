Félix Maradiaga denuncia asedio y persecución policial en Nicaragua

El opositor Félix Maradiaga denunció que es víctima de permanente asedio y persecución policial. Maradiaga fue rodeado en el hotel donde se encontraba, salió del hotel a pie hacia una actividad de la coalicion nacional y las patrullas los persiguieron en presencia de los medios de comunicación.

“Cuando usted entró a la Academia te aseguro que entraste para servir a la ciudadanía no para asediarla, nosotros no tenemos nada en contra de los policías de base, es vergüenza lo que están haciendo ya es demasiado” manifestó el politólogo al encarar a los agentes de la policía sandinista.

Maradiaga caminó unos 200 metros tras salir del hotel y luego abordó su camioneta que lo esperaba. Luego los policías lo continuaron siguiendo.

100% Noticias contó a 15 oficiales que iban abordo de dos patrullas, dos motocicletas y un motorizado vestido de civil.

"No nos van a callar señores, no nos van a callar nunca, este país va a ser libre, no va a ser por la via de la violencia, esto es inaceptable, inacpetable" dijo Maradiaga a oficiales que lo asediaban.

De igual manera el miembro del consejo político de la UNAB agregó “Si ustedes van a tomar alguna medida la toman pronto, porque el pueblo de Nicaragua ya está cansado de este acoso, “este tipo de hostigamiento y asedio “no nos va a detener en seguir ejerciendo nuestro derecho constitucional, desde la no violencia, de organizar el país” señaló Maradiaga.

Al mismo tiempo Félix destacó “no se dejen engañar con esas voces que dicen que desde la unidad nacional estamos listos para ir a elecciones sin condiciones, no pueden haber elecciones con presos políticos, lo estamos diciendo no pueden haber elecciones con este tipo de asedio, represión, hostigamiento pero tenesmos que organizarnos, porque que es lo que la dictadura quiere hacer, quiere casarnos, esta es una lucha de resistencia” agregó Maradiaga al llegar al Hotel Holiday Inn donde se realizaba una conferencia de la Coalición Nacional.