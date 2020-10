8:55 a.m.

Con 609 votos a favor, el Parlamento Europeo votó una resolución de once puntos donde rechazan la leyes de Agentes Extranjeros (Ley Putin), Ley de ciberdelitos (Ley mordaza) y leyes sobre crímenes de odio. Los eurodiputados en esta resolución piden sanciones para Daniel Ortega y Rosario Murillo, si aprueban estas leyes en Nicaragua y no dan marcha atrás de la represión en contra de opositores, y si no garantizan el clima para unas elecciones libres y transparentes.

Este jueves, la votación fue abrumadora solo 21 eurodiputados votaron en contra. Hubo enmiendas que fueron rechazadas y el texto quedó íntegro.

Los 11 puntos de la resolución aprobada por la Unión europea contra Daniel Ortega y Rosario Murillo

Los eurodiputados cerraron filas en contra del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante el debate esta madrugada.

El eurodiputado José Ramón Bauzá quien ha elevado constantemente su voz a favor de la libertad en Nicaragua, durante el debate expresó que "con esta resolución mandamos hoy un mensaje muy claro al Consejo y al Alto Representante: En Nicaragua tiene que haber un cambio democrático. Y si no lo hay, tiene que haber consecuencias. Si Ortega prosigue con este ataque a la democracia y al Estado de Derecho, la UE tiene que responder de forma clara, contundente y nítida."

Bauzá demandó que "Por eso exigimos hoy dos cosas fundamentales: Sanciones a Daniel Ortega, Rosario Murillo, y a toda la banda criminal responsable de las miserias de Nicaragua. Y segundo: activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación" .

(HILO) 🇳🇮 En Nicaragua debe haber un cambio democrático o debe haber consecuencias.@JRBauza "Si el régimen sigue con su ataque contra los Derechos Humanos, la UE debe sancionar a Ortega-Murillo y suspender el Acuerdo de Asociación"#EPlenary pic.twitter.com/bBZp63GDys — Ciudadanos Europa 🇪🇺🇪🇸 (@Cs_Europa) October 8, 2020

La eurodiputada Alicia Homs, destacó que los nicaragüenses están viviendo desde hace "demasiado tiempo" en condiciones que considera "inaceptables" y demandó al régimen que retiren las leyes que vulneran los derechos humanos, como pueden ser La Ley de Agentes Extranjeros; Cesen las hostilidades a quienes dicen lo que piensa liberen a todos los detenidos por expresar sus ideas; y dejen volver a quienes han tenido que exiliarse por luchar por la Nicaragua en la que creen".

El Eurodiputado Leopoldo López Gil fustigó fuertemente las leyes mordaza que impulsa Ortega y Murillo desde la Asamblea Nacional "estas tres leyes no solo distorsionarían el sistema político de Nicaragua, sino que avalarían la persecución y el acoso a la oposición política, la censura de los medios digitales y permitiría la imposición de cadena perpetua por disidencia política" reprochó.

López Gil argumentó que dichas leyes son parte de los intentos de la "dictadura" para continuar reprimiendo los derechos y las libertades, y eso Europa no lo puede permitir.

"De aprobarse la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros se podría utilizar como un instrumento sancionador a personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de cooperación internacional, incluyendo los de la Unión Europea (...) La Unión Europea tiene el deber de reaccionar ante estas provocaciones. Activemos los recursos que tenemos a nuestro alcance invocando la Cláusula Democrática del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica " advitió el eurodiputado López Gil durante el debate esta madrugada que tuvo una duración de aproximadante 30 minutos en lo que concierne a Nicaragua.



EN DESARROLLO