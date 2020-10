Rosario Murillo revela que hay traidores en FSLN

La sancionada vicepresidente Rosario Murillo aseguró que en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hay “traidores” y que la “traición no tiene cabida”, sin señalar a ningún funcionario o militante en específico.

“Un pueblo que no conoce la vergüenza de la traición, otros, son los traidores, un poquitito insignificante de gente, eso puchos insignificantes, traidores, algunos que salieron de estos caminos, traidores doblemente traidores y otros que son históricamente traidores, desgraciadamente por eso decimos aquí hay un pueblo grande para grandes victorias. La tradición aquí no tiene cabida, la mayoría queremos paz, cariño, convivencia armoniosa”, manifestó Murillo.

En su intervención de mediodía, Murillo continuó su mensaje de odio a la oposición nicaragüenses y para los fanáticos sandinistas recalcando que la traición es una “terrible losa” “Esos irredentos, mezquinos, pequeñísimos grupos, insignificantes, esos son otra cosa. Dios permita que abran sus corazones y que quieran verse en el espejo de la historia, sin esa terrible losa de la traición, por qué no hay peor losa sobre el alma o la memoria o el caminar que la traición, traición a la patria, vendepatrias esos no conocen la gloria de la victoria, no la conocen, ojalá puedan cambiar”, manifestó.