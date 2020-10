Ministerio de Gobernación no renueva personería a fundaciones de sacerdotes

El régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio de Gobernación se rehúsa a renovar las personerías jurídicas de algunas fundaciones a cargo de algunos obispos de la Iglesia Católica en Nicaragua.

Monseñor Silvio Fonseca denunció en 100%Noticias que el Ministerio de Gobernación no recibe desde el año pasado las constancia de cumplimiento y junta directiva argumentando que está en "digitalización". “Esto está sucediendo con innumerables ONG´S que les repiten lo mismo. También te dicen ,"lo llamaremos cuando estén listos" pero esto no ha sucedido”, expresó Fonseca.

Según Fonseca, han cumplido con la ley, “ya tu te puedes imaginar el fondo. Te agradezco tu atención y cualquier novedad te lo hago saber”, manifestó.

De igual forma, Monseñor Miguel Mántica aseguró que los sacerdotes que tienen fundaciones reportaron problemas con la renovación del permiso que facilita el MIGOB.

“La situación se está dando en muchas fundaciones han tenido problemas los padres Salesianos, Monseñor Silvio Fonseca, simplemente todas las organizaciones no gubernamentales están siendo afectadas, en el aspecto que no se da la constancia de cumplimiento del Ministerio de Gobernación y esa es la manera que se está bloqueando el trabajo, hay momentos en que los bancos ya no pueden cambiar cheques a nombre de las fundaciones o asociaciones y entonces ahí tienen problema”, manifestó a 100%Noticias.

Esta semana, los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional aprobaron la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual califica como “agente extranjero” a todo aquel que reciba fondos de gobiernos o agencias extranjeras, o emprenda actividades que representen “una amenaza a la seguridad del Estado”.