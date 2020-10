Golpean, persiguen y asedian a miembros de la Coalición Nacional que va rumbo a Madriz

El miembro del Movimiento Campesino Carlos Lacayo fue agredido y esposado por oficiales de la sancionada policía sandinista mientras estos fueron requisados en uno de los varios retenes que tiene la institución sancionada por la carretera Panamericana.

“Por estar apoyando la cobertura, entonces me estaban obligándome a que entregara mi teléfono entonces entre tres o cuatro me hicieron una llave de asfixia en el cuello y otros esposándome y cuando me llevaban rumbo a la camioneta me comenzaron a golpear, pero al final de todo nos dejaron ir” dijo Lacayo a 100% Noticias

Lea También: Coalición Nacional conforma estructura departamental en Managua

Y es que este domingo Lideres que representan a la Coalición Nacional se dirigen hacia el departamento de Madriz, exactamente en el municipio de Somoto donde se pretende conformar la estructura de la CN. Desde tempanas horas la sancionada policía sandinista se apostó en las afueras del lugar donde se pretende se desarrolle esta reunión.

Hasta el momento únicamente se encuentran ciudadanos de los diferentes municipios de Madriz los cuales están siendo asediados e intimidados por los oficiales del régimen de Daniel Ortega, quienes tienen como objetivo infundir miedo en la población disidente a la dictadura Ortega Murillo.

El lugar donde se espera la llegada de los miembros de la Coalición Nacional se conoce como El Típico Real en la ciudad de Somoto donde oficiales de la sancionada policía están exigiendo identificaciones a todos lo que entren al lugar y extraoficialmente se conoce que desde ya se están activando turbas sandinistas en la parte sur de Somoto.

No Olvide Leer: Paramilitares agreden y hieren a Verónica Chávez de 100% Noticias en Masaya

El domingo 11 de octubre se desarrolló la conformación de las estructuras de la CN en Masaya donde Turbas sandinistas agredieron a pedradas la camioneta en la que se movilizaba Miguel Mora, Verónica Chávez, Marlon Powell en presencia de la sancionada policía sandinista. En la agresión resultó herida Chávez, quien fue trasladada de emergencia al Hospital Humberto Alvarado en Masaya y luego trasladada al Hospital Vivian Pellas donde permaneció en UCI. Mora acusó a Daniel Ortega y Rosario Murillo por el intento de asesinato a su esposa.

Otros apedreados fueron quienes iban en el vehículo con Félix Maradiaga. Las piedras cayeron sobre el periodista de la UNAB Josué Garay.