Rosario Murillo reclama convivencia “respetuosa y armoniosa”, pero receta asedio y persecución a opositores

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que con “odio nunca más”, pese a que todos los días da vida a los discursos de odio contra opositores nicaragüenses.

En su intervención de mediodía, Murillo se refirió al “odio”, “amor” y “paz” y sostuvo que con el odio se destruye, y con amor los nicaragüenses construyen y fortalecen la paz.

“El contraste entre el odio y el amor, el contraste entre el sufrimiento, la tristeza y la alegría de vivir de manera modesta, humilde, sencilla, pero trabajando y preparando” dijo.

La sancionada Murillo disertó sobre la convivencia “respetuosa y armoniosa”, en una Nicaragua bajo estado policial en la que los ciudadanos sufren asedio, hostigamiento y persecución a manos de paramilitares y la sancionada policía sandinista.

“¿Cuál es nuestro tesoro? La familia, el hogar, la convivencia respetuosa y armoniosa en los hogares, en las comunidades, y el empeño, la convicción de que es trabajando y trabajando juntos que vamos adelante”, reflexionó Murillo, pero se olvidó que la policía asedia a líderes opositores. Violeta Granera de la Unidad Nacional denunció hostigamiento policial.

Yo estoy acostumbrada al asedio. No es nada, al lado de lo q pasan miles de nicaragüenses. Pero lo denuncio xq desde las 6 am están prácticamente dentro de mi casa, en mi parqueo privado. Ya les dije que se pusieran en la calle, pero no oyen ni ven. pic.twitter.com/WEKEf4JEYJ