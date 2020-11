Tormenta subtropical Theta se forma en el Atlántico

Este lunes se formó la tormenta subtropical Theta en el Atlántico nororiental, informó el Centro Nacional de Huracanes en el boletín número uno.

Según el Centro Nacional, Theta rompe el récord anterior de tormentas con nombre número 28 de la Temporada de huracanes.

“La estructura de Thetas ha evolucionado de un ciclón frontal a un ciclón subtropical, aunque un límite frontal permanece cerca en el lado noreste de la circulación”, indica el boletín.

Subtropical Storm #Theta Advisory 1: Subtropical Storm Forms Over the Open Northeast Atlantic. Record-Breaking 29th Named Storm of the Season.

Además, NOAA pronostica que el fenómeno se disipará en tres días “se espera que este límite gradualmente se disipa y se espera que Theta haga una transición completa a una tormenta tropical en 24 horas. Los vientos máximos sostenidos se incrementaron ligeramente en las primeras 12 horas del pronóstico, pero se mantienen en 50 kt hasta 120 horas que se encuentra en el extremo superior de la guía de intensidad”, señala.

Subtropical Storm #Theta has developed tonight in the Northeast Atlantic, the 29th named storm of the 2020 Atlantic Hurricane Season.



This breaks the single season record for the most named storms previously held by the 2005 Hurricane Season.



Details: https://t.co/lqZULHcvhJ pic.twitter.com/ZFPgUa5Dmp