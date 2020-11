Familiares del reo político Wilfredo Brenes denuncian que le rechazaron paquetería

Familiares del preso político Wilfredo Brenes Domínguez, denunciaron que autoridades del Sistema Penitenciario, le suspendieron la tarjeta de visita, la que es utilizada para entregar la paquetería al reo político.

“El día 27 de octubre yo lo llegué a visitar a la Modelo y nos llamaron a los familiares para hacernos mención de una supuesta acta, en esta acta un oficial de apellido Quiroz, nos hace ver que cambiarían de medidas, que yo iba a tener derecho a la paquetería los días lunes y que iba a ser otro trato diferente… lee el acta el oficial y dice que yo estoy recibiendo a Wilfredo sin maltrato físico y sin maltrato psicológico, cosa que es absurda pues yo las veces que encuentro a Wilfredo, los nervios los tiene de punta, siempre sale molesto porque a él antes de verse conmigo lo desnudaban y lo ponían a hacer sentadillas” señaló Marielos Brenes hermana de crianza del reo político.

Destacó que como ella se rehusó a firmar el acta el oficial le amenazó con quitarle la visita familiar, “si no la firma aténgase a las consecuencias, yo le dije ¿qué consecuencias? ¿qué es lo que usted me va hacer, me dice si usted no la firma le quitamos el derecho a la visita familiar, entonces yo le dije la constitución no establece eso ni las leyes tampoco” reprochó.

De acuerdo con la denuncia de la familiar del preso político esta mañana que llegó sistema penitenciario, al bajar del taxi “un oficial dijo ella es, yo le dije es qué, présteme su cédula y présteme su carnet, se lo doy y se me lo lleva y llamó a no sé quién y me quieren hacer esperar, entonces yo le dije no tengo tiempo para estarlo perdiendo con ustedes decime de una vez si me van a recibir o no, entonces salió un guarda y me dijo, nuestro gobierno está tratando de hacer todo lo posible, y le dije aquí no ha hecho nada bueno este gobierno, y no me dejaron entrar, me quitaron la tarjeta y me dijeron que le vaya bien”, relató Marielos.

“Quiero que se haga esta denuncia a nivel nacional e internacional quiero pedirles a los diplomáticos que tomen medidas porque no es posible que en Nicaragua sigan pasando estas situaciones que estamos viviendo” demandó la hermana del reo político Wilfredo Brenes Domínguez al realizar la denuncia ante la Comisión Permanente de derechos humanos, CPDH.