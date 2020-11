Régimen de Daniel Ortega aprovecha emergencia nacional para realizar proselitismo político

El régimen de Daniel Ortega no desaprovechó la emergencia nacional por el paso del huracán IOTA para realizar actos partidarios en algunos municipios del país.

En Siuna, las autoridades sandinistas sacaron banderas del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para recibir una caravana de médicos que se dirigía hacia zonas afectadas en el Caribe Norte.

En las imágenes que circulan en redes sociales, las unidades de salud llevan una valla publicitaria con las figuras de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la frase “Modelo de salud familiar y comunitaria”.

Incluso hoy, la sancionada vicepresidente, Rosario Murillo destacó el “modelo” del régimen “como Gobierno cristiano, solidario, todas las Instituciones del Estado nicaragüense, asumimos nuestra Responsabilidad, como Estado que sirve al Pueblo, como Gobierno que sirve al Pueblo, como Alcaldías que servimos al Pueblo, como Fraternidad Cristiana y Solidaria” dijo Murillo hoy.

LEER MÁS: Rosario Murillo no reconoce a niños ahogados como muertos por huracán Iota

En su monólogo, la sancionada despotricó contra la oposición nicaragüense a la que calificó de “ruin, mezquina, mediocre y miserable”, en medio de la emergencia por el fenómeno natural.

“Son personajes queriéndose aprovechar de los tiempos difíciles, mostrando rostros que no son humanos porque no hay seres humanos, sacan los dientes sacan la lengua. Además es inexistente el lenguaje del diente al labio como dice la gente ¿para que? no lo entendemos porque el pueblo nicaragüense mayoría se refugia en la forma en que cotidianamente nos llenamos de fe y esperanza porque esa es nuestra cultura (...) escuchar la voz de Dios, una voz que no puede ser ruin, Dios no es ruin, Dios no es mezquino, Dios no es mediocre, Dios no es miserable, nosotros los seres humanos podemos ser ruin, mezquinos, mediocres y miserable si no cuidamos el alma. Nunca caer en la miseria espiritual porque de esa es muy difícil cómo librarse”, manifestó Murillo.