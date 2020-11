Daisy George desmiente calumnias de William Grigsby

La opositora Daisy George West, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia desmintió las acusaciones que hizo el comentarista sandinista William Grigsby Vado, quien acusó a George de recibir financiamiento de USAID, AECID y Bélgica.

En el programa Sin Fronteras en Radio La Primerísima, Grigsby señaló que George recibió 2.5 millones de dólares a través de la Asociación Para el Desarrollo de la Costa Atlántica (PANA PANA).

Al respecto, la opositora presentó una constancia de la organización que señala que George “No es ni ha sido miembro asociado, miembro de junta directiva de Pana Pana, ni usuario de los servicios que ofrece la asociación”, indica el documento.

“Me señalan como parte de una organización de nombre Pana Pana que desde 2009, en particularmente del 2012 al 2017 se supone que vengo recibiendo 2.5 millones de dólares y que dicho dinero lo utilizo de manera libre, sin control, están asociando a una supuesta cirugía plástica”, explica Daisy en un comunicado en el que condena las “infamia y calumnias” de Grigsby.

“Lamentable la cantidad infamia y calumnias a las personas con el fin de abrir causa, para reprimir y detener, tampoco he aplicado para crear una organización no gubernamental, por lo tanto tampoco tengo récord de solicitud de personería jurídica. No he recurrido a ninguna cirugía plástica, tuve una cirugía de un tumor en la cara, con esta infamia lo que refleja es que tienen personas siguiéndome para informal mentira si desafortunadamente los operadores del régimen se prestan para difamar”, explicó la activista política.