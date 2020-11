Agencia Española de Cooperación desmiente fake news del comentarista sandinista William Grigsby

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, desmintió al comentarista sandinista William Grigsby, quien acusó a la organización de financiar a ONG´S que no tienen personería jurídica en el país.

En el programa Sin Fronteras que se difunde por Radio La Primerísima, Grigsby presentó documentos con los supuestos logos de AECID referidos a la cooperación en este 2020 en los que supuestamente financia a organizaciones disueltas en el 2018.

“Estamos hablando de fondos para este año de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, un órgano del Estado español, los fondos los asigna el gobierno de España, ahorita dieron unos chambulines al gobierno para frazadas, chambulines, centavos. En cambio a la Fundación Popol Na que ya no existe jurídicamente, ya no existe fue disuelta en el año 2018, a esta ONG le dieron en Julio de este año con el propósito de hacer auditorías territoriales ¿auditorías de qué? si ya no existen legalmente, no tienen nada que hacer le entregaron €223,500.21 a un organismo que ya no existe jurídicamente ¿como hicieron? ¿cómo hizo para entregar ese dinero? Cash a las cuentas personales”, acusó el sandinista al organismo español.

Al respecto, AECID, lamentó la “desinformación difundida” por algunos medios de comunicación nicaragüenses al difundir documentos falsos “incluyen logos y membretes ya obsoletos”, señaló.

Lamentamos la desinformación difundida por algunos medios de comunicacion nicaraguenses que aseguran - utilizando documentos falsos, que incluyen logos y membretes ya obsoletos- que la AECID ha interferido en la política interna de Nicaragua. pic.twitter.com/CuZQ5sdGiq — AECID Nicaragua (@AECIDNicaragua) November 12, 2020

En un comunicado, Popol Na reiteró que desde 2018 la organización fue arbitrariamente cerrada y confiscada por la dictadura de Daniel Ortega, por lo cual negó recibir fondos de la Cooperación Española “Hacemos del conocimiento público que los medios del régimen Ortega Murillo, están divulgando información falsa sobre Popol Na. No tenemos ningún proyecto con AECID ni en 2020, ni hace varios años atrás. Rechazamos la criminalización del derecho de asociación, la cooperación internacional y la solidaridad”, reza el comunicado.

Grigsby también acusó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), por supuestamente recibir financiamiento de la Agencia.

“Otros que ya no existen, se lo acaban de dar hace dos meses y tampoco existen jurídicamente, fue disuelto el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos fue disuelto y le dieron €50, 348 con el propósito de derechos humanos y familia. Una acción ilegal díganme si eso no es un delito, están desembolsando dinero a los organismos que no existen, a quienes se los dieron a las personas para su bolsillo ¿qué manera tienen? y están estafando al pueblo está español porque ¿de qué manera pueden garantizar que este dinero que dieron se utilizó para lo que ellos querían? no pueden, no hay manera de auditoriar de eso”, despotricó Grigsby.

#Nicaragua Agencia Española de Cooperación desmiente fake news del comentarista sandinista William Grigsby pic.twitter.com/wc2o4oON2d — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) November 13, 2020

La Agencia Española reiteró que “no han interferido en la política interna de Nicaragua” “La AECID apoya a Nicaragua desde hace décadas en su progreso sostenible, de la mano de entidades institucionales y de ONG, reconocidas por la comunidad internacional como actores clave para el desarrollo de las poblaciones más vulnerables”, señalan.