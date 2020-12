Daniel Ortega dice que no quiere “sobras”, pide ayuda para enfrentar covid-19

Daniel Ortega pidió nuevamente recursos económicos a la comunidad internacional para enfrentar la pandemia del COVID-19, pero esta vez dijo que no quiere la sobras de las potencias.

El dictador Ortega, se olvidó la compra de 50 tanques rusos valorados en unos 80 millones dólares en el 2016, pues este martes pidió a la comunidad internacional recursos económicos de los que supuestamente se gastan en armamentos de guerra, pero Ortega no quiere las sobras.

Puede leer: Rebrote de coronavirus en Nicaragua es inminente señala el epidemiólogo Álvaro Ramírez

Régimen de Ortega se proclama como uno de los países que reporta menos casos de COVID-19,

Ortega reconoció que la pandemia ha dejado una grave crisis económica en el país por lo tanto ha solicitado apoyo económico, pero arremetió con los países que destinan dinero para uso de armas:

“Que podamos recibir también recursos, no lo que le sobre a ellos después de sus gastos militares, porque los gastos militares no se han frenado, la pandemia no ha frenado al gasto militar, y esto es un asunto de seguridad mundial”. Dijo Ortega.

En su comparecencia en la reunión virtual del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Ortega se hizo la víctima para que las potencias mundiales le faciliten recursos económicos, según él para enfrentar la pandemia del COVID-19.

“La primera decisión que habría que tomar es que se frene el crecimiento de la carrera armamentista, un alto a la carrera armamentista, ya eso daría suficiente fondo para volcarlos en los países en vías de desarrollo de manera expedita”, afirmó Ortega.

Minsa suma 54 casos de COVID-19 y 1 fallecido en la última semana

Su discurso también lo aprovechó por la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para pedirle al Consejo de Seguridad de la ONU destinen recursos para los países pequeños.

Siga leyendo: Rosario Murillo anuncia que OPS donará vacuna COVID-19 a Nicaragua ¿será luego vendida a la población?

En la reunión de los jefes de Estado de Centroamérica, Ortega acompañado de la sancionada y vicedictadora de Nicaragua Rosario Murillo, volvió a sus discursos retóricos sobre las armas y las guerras en el mundo, pues esta vez comparado el impacto del Nuevo Coronavirus con las guerras mundiales.