Nuncio Apostólico abogaría nuevamente por la liberación de presos políticos en Nicaragua

El Nuncio Apostólico pueda nuevamente mediar para que el régimen libere a los presos en diciembre.

Grandes expectativas se han generado tras el retorno a Nicaragua del Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, ya que podría nuevamente abogar para la liberación de las presas y presos políticos, esto con la autorización del Papa Francisco.

Yonarqui Martínez, defensora de más de una veintena de presos políticos dijo a 100% Noticias que la solicitud de liberar a los presos es una demanda constante y que los familiares han enviado varias cartas al Nuncio apostólico para sus buenos oficios en el tema.

Puede leer: Familiares de reos políticos anuncian campaña "Sin Libertad, no hay navidad"

"En este caso las madres han envidado cartas al Nuncio para que haga una intervención con esta gente para lograr una liberación. Sabemos que las liberaciones son antojadisas y no depende en muchos casos de equis persona, sino de una voluntad política más allá de las exigencias del pueblo para una liberación" comentó Martínez.

Agregó que "la liberación es un derecho, no es un regalo, no es una petición de la cual nosotros podemos decir vamos a doblegarnos el brazo al solicirtar el favor, aqui no es un favor que se le está solicitando al gobierno aquí es una exigencia através de una persona que es enviada del Vaticano" .

Por su parte José Adán Aguerri, miembro de la Comisión de verificación y seguridad de la Alianza Cívica aseguró que están en "proceso de enviar la última lista actualizada al Nuncio donde tenemos un total de 110 presos conforme a un mecanismo de verificación establecido. Estamos en la última depuración. En este sentido se le ha hecho la solicitud para que interponga sus buenos oficios para que estos puedan pasar las navidades en sus hogares con sus familias. Esto se sumaría al llamado que ya hizo el Cardenal donde ha solicitado la liberación de los presos políticos en esta navidad. Esperamos que esté llamado del Cardenal y del Nuncio tengan una respuesta positiva.

El Diario La Prensa destacó este lunes que el Nuncio Apostólico pueda nuevamente mediar para que el régimen libere a los presos en diciembre. La Prensa consultó con Monseñor Carlos Avilés y dijo que no tiene "ninguna noticia, honestamente no sé, pero no descartamos que pueda haber una solicitud al Gobierno".

Siga leyendo: Nuncio aseguró que Santa sede solicitó la excarcelación de los presos políticos sin ninguna negociación

El periodista y excarcelado político Miguel Mora, miembro de la Coalición Nacional comentó en sus redes sociales que "el Papa habría solicitado a los dictadores que como un gesto de amor cristiano libere a los presos políticos en esta Navidad. Estaría por verse la respuesta al Vaticano".

El Papa habría solicitado a los dictadores que como un gesto de amor cristiano libere a los presos politicos en esta Navidad.



Estaria por verse la respuesta al Vaticano. — Miguel Mora (@MoraMiguel100) December 7, 2020

El año pasado cuando se dió la liberación de 91 presos el 30 de diciembre, el Nuncio declaró a Confidencial que dicha excarcelaciones fue sin "ninguna negociación" y que el "el Papa y la Santa Sede han solicitado la liberación de los presos" y esta solicitud la hacen al "presentar periódicamente la cuestión a la consideración del Gobierno".