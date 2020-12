Monseñor Rolando Álvarez llamó la atención este domingo sobre líderes políticos que se erigen como los mesías y salvadores de Nicaragua y sin tener luz que los ilumine.

"¡cuántos mesianismos en la historia de la humanidad! ¡cuánto mesianismo en la historia de Nicaragua! particularmente en estos momentos tan difíciles, cuanta presunción en algunos líderes, cuántos deseos, ambiciones y ansias de brillar aunque no ardan. La luz que no nace del fuego es falsa, y el fuego sólo lo da el pueblo cuando descubren a hombres y mujeres que lejos de buscar sus propios intereses, buscan desinteresadamente el bien común, buscan desinteresadamente el bien de las mayorías" exclamó el obispo de la Diócesis de Matagalpa.

Este domingo la homilía en la Iglesia Católica se refería al testimonio que da Juan el Bautista, primo de Jesús, quien adelantaba al pueblo israelita la llegada del mesías. Juan como profeta, era visto así, pero él corregía al pueblo que lo seguía "yo no soy el Mesías" recordó el obispo Álvarez.

"Triste es ver como algunos se han querido presentar como el mesías, mareados por quienes los adulan o por quienes les hacen pensar que lo son y que fuera de ellos no hay opción. No se dan cuenta que en realidad, entre menos deseen brillar cuanto más verdadera luz será. En vez de escuchar las célebres palabras "yo no soy el Mesías" lo que se entiende escuchar son las desafortunadas palabras "yo soy el mesías". Actualmente es muy peligrosa esa ansia de brillar cuando se debe arder y consumir todas sus energías a favor de los más desfavorecidos, de los más vulnerables, de la periferia" destacó Monseñor Álvarez.

Llamó a los feligreses a que "no se preocupen por ser vistos porque eso es perder el tiempo, gánenlo sabiendo que nadie es digno de desatarle las correas de las sandalias a los pobres porque los que son como ellos es el reino de los cielos".