Cadena Perpetua será prioridad de Asamblea Nacional en el 2021

El sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró que su prioridad en el 2021 será la aprobación de la reforma a la Constitución Política para establecer la cadena perpetua en el país.

Según Porras, la reforma constitucional abre la posibilidad de la prisión perpetua para castigar los crímenes de odio “inmediatamente ya están trabajando los compañeros para la reforma del Código Penal para que estén correspondencia con la aprobación de la Cadena Perpetua, esos crimenes atroces que se cometen en violencia contra las mujeres y contra los niños, aunque también nosotros vimos cometer crímenes de odio, atroces, bárbaros en condiciones sin ninguna justificación por motivaciones políticas, crímenes de odio son crímenes de odio”, dijo.

El pasado 10 de noviembre, los diputados sandinistas aprobaron con 70 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones la prisión o cadena perpetua en primera legislatura.

La reforma al artículo 37 de la Carta Magna se leerá así: Artículo 37. La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años.

El presidente de la Asamblea Nacional rindió el informe 2020 del trabajo legislativo en la Sesión Solemne de Clausura de la XXXVI con 73 normas y 13 digestos jurídicos en el 2020.

Porras hizo referencia a la insurrección cívica en abril 2018 y señaló que legislan para el pueblo no para “oligarquías” “no estamos para legislar, ni para nosotros, ni para ninguna oligarquía o casa, estamos para legislar para el pueblo”.

“Los héroes y heroínas víctimas del terrorismo tuvimos hermanos que fueron torturados, (...) quemados, su pecado era andar recogiendo los adoquines para que la gente pasara, su pecado era ser sandinista frente a un grupo de delincuentes, asesinos, criminales que no podemos olvidar nosotros no guardamos rencor, no somos vengativos, pero no podemos olvidar porque eso no puede volver a repetirse para eso legislamos por que todo fue financiado”, expresó.

Respecto a las reformas electorales de cara a las elecciones presidenciales 2021, Porras no precisó si se realizarán las reformas necesarias para un proceso transparente y observado nacional e internacionalmente.

“Vamos al año de las esperanzas victoriosas, vamos al 2021 que muchos quisieran que no hubiéramos llegado y vamos como país, como nación, como fuerzas políticas parlamentaria, como estado nicaragüense más fuerte que nunca. Vencedores de un golpe criminal de estado, vencedores de una pandemia con la cual continuamos luchando, vencedores contra huracanes terribles. Estamos trabajando para vencer la pobreza”, concluyó Porras.