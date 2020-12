Doña Chica no reconoce a Medardo Mairena como coordinador del Movimiento Campesino

La excoordinadora del Movimiento Campesino, Francisca Ramírez, conocida como Doña Chica, aseguró a 100% Noticias que reconoce como coordinador del Movimiento al excarcelado político Victor Díaz, y no a Medardo Mairena, al cual según Ramírez su mandato se le venció.

"A Victor lo reconozco por su esfuerzo, porque es un líder que luchó desde el primer día, sé el esfuerzo que ha hecho, a Don Medardo lo reconocí cuando le dimos el voto como coordinador, ya ahora me deja mis dudas porque yo quisiera que haya un cambio, entre nosotros los ciudadanos, no podemos apostar a no dejar el poder, nosotros vemos en Medardo que ha perdido el respeto a los liderazgos, que ha perdido al respeto al Movimiento" reclamó doña Francisca a Mairena.

La lider campesina agregó que "no hay necesidad que Medardo siga siendo el coordinador, porque ya él tiene un reconomiento por su lucha, tiene un reconocimiento por haber estado preso, tiene un reconocimiento del pueblo de Nicaragua (...) el mejor ejemplo que puede dar don Medardo es que no este peleando por una coordinación.

Si los liderazgos le demandan que ellos ya quieren tener otro dirigente, creo que don Medardo debe demostrar la democracia" expresó Ramírez en una entrevista con Lucía Pineda Ubau, quien la visitó en la Feria del Agricultor donde Doña Chica ofrece productos que cosecha en su campamento.

PUEDE LEER: Llegan a Florida 20 golden retriever salvados de carnicerías en China

Doña Francisca comparó a Mairena con un "caudillo", al manifestar que entendía el origen de los males en Nicaragua sobre todo en política "y veo que son 200 años de caudillismo y que se repite con lo mismo y los ciudadanos queremos un cambio"

¿Ve como un caudillo a Medardo Mairena?

"Cuando veo la actitud de Don Medardo y lo veo peleando, vos decís que sos el coordinador porque otros líderes te eligen como coordinador, yo creo que los liderazgos merecen respeto. Yo me he hecho a un lado no estoy peleando ningún espacio en el Movimiento, pero si la gente quiere liderazgos nuevos, hay que respetarles eso" demandó Ramírez.

¿Usted no reconoce a Medardo como el coordinador?

"Yo en este momento no, porque siento que han pasado mucho tiempo, ya son tres años y los estatutos del Movimiento decían que eran seis meses y hasta un años y realmente todo lo que se hizo para hacer un cambio del reglamento sin consulta y sin tomar en cuenta a muchos liderazgos, creo que son fallas de Don Medardo y esas fallas nos lleva a tener muchas dudas, aunque nosotros deseamos que haya una oposicion (...) si realmente en Nicaragua queremos una verdadera democracia tenemos que empezar a respetar" respondió Doña Chica.

Consultado al respecto Medardo Mairena expresó que "no es cierto que existan dos líderes, no existen dos coordinadores en el Movimiento Campesino" y reiteró que cuando estaba en prisión un grupo de campesinos decidió reformar los estatutos para darle la oportunidad de continuar como coordinador, ya que su periodo venció cuando estaba en prisión y estaba imposibilitado ejercer a plenitud el liderazgo en el Movimiento.

En medio de estas diferencias, según Doña Chica, no hay división en el Movimiento, en lo que insisten es que se respeten los liderazgos, les hablen claros y que quienes "están a la cabeza por favor que pasen información, que no se crean que son los dueños del Movimiento, y creo por eso se ha percibido que hay una división pero lo que hay es una demanda de aclaraciones, una demanda de respeto, que no se tome una decisión sin tomar en cuenta a territorios".

El retorno de Doña Chica a Nicaragua todavía es incierto, espera que la oposición presente una "ruta clara" a los exiliados para "zacudirnos de la dictadura".

LE PUEDE INTERESAR: Putin promulga ley que le garantiza la inmunidad cuando deje el Kremlin

Ramírez espera que se forme un gran bloque opositor y considera que como Movimiento Campesino se merecen estar en esos espacios para la "toma de decisiones".

"Así es un bloque opositor o realmente una coalición que realmente se vea que va en una linea correcta, el esfuerzo, no se lo desvaloramos pero esperamos que se esfuercen un poco más para que no se vea como un pleito por poder sino que como una necesidad de sacar a la dictadura" argumentó Doña Chica.