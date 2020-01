La líder campesina y una de las fundadoras de este movimiento Francisca Ramírez, reaccionó al lanzamiento que hizo Medardo Mairena en una asamblea con miembros y aliados del Movimiento Campesino del proyecto de unidad llamado “Primero Nicaragua”.

Para Ramírez Medardo esta siguiendo los pasos de Arnoldo Alemán y según ella está excluyendo a un sector del campesinado “que no simpatiza” con el presidente honorario del PLC y quien es señalado de ser uno de los “mayores cómplices” de Daniel Ortega.

“Medardo ha tratado de excluir a un sector campesino que nunca hemos simpatizado con Arnoldo Alemán, tiene que recapacitar que no va a revivir a un muerto porque Arnoldo Alemán es como hacer un daño nuevamente al pueblo de Nicaragua, no tengo nada en contra de Medardo, le tengo mucho aprecio, pero siento que él cada día trata de excluir a quienes no simpatizamos con Arnoldo” Dijo la Líder campesina en una entrevista para la plataforma Nicaragua Actual.

Doña Chica, a como la llaman de cariño manifestó que espera que Medardo Mairena “recapacite” y que no excluya a ningún sector.

“Esperemos que él pueda reconocer que tampoco va a lograr nada excluyendo a los liderazgos territoriales que han luchado por años. Queremos una alternativa de unidad sin excluir a nadie porque nosotros salimos a las calles sin excluir a nadie, hoy no podemos andar peleándonos por ideologías porque tenemos una dictadura criminal”

Además, crítico que muchos de los que presidieron la mesa de esta asamblea no eran campesinos, ni mucho menos estuvieron en los 5 años de lucha que lleva este movimiento.

“Hoy mirábamos una mesa representando al movimiento campesino de personas que ni conocemos, ni nunca las habíamos visto en la lucha por 5 años que teníamos de andar en las calles, entonces es lastimoso que nos trate de esa manera y que respete los derechos campesinos y el sacrificio que hemos hecho muchos campesinos” dijo Ramírez.

Sin embargo, Medardo Mairena durante su discurso en esta asamblea manifestó “que luchamos por una unidad incluyente en este momento no estamos pensando en partidos políticos en candidaturas estamos pensando en nuestros hermanos que están sufriendo todos los días en esos niños que perdieron a sus padres esa es la lucha que tenemos en este momento”

