"Esta propiedad pertenece al MINSA" dice rótulo que régimen puso en instalaciones de 100% Noticias, robo descarado

"Esta propiedad pertence al MINSA" dice el rótulo que mandó a poner la pareja dictadora Daniel Ortega y Rosario Murillo a las instalaciones de 100% Noticias consumando el robo y confiscación de facto.

En el rótulo rosado chicha se lee "Aqui se construirá el centro de atención para personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción".

"A dos años de la confiscación y robo a 100% Noticias Daniel Ortega y Rosario Murillo nunca han hablado de este atraco a 100% Noticias y Confidencial, hoy mandaron a poner un rótulo que dice que nuestras instalaciones pertenecen al Minsa. Regresen lo robado" denunció en un tweet nuestra directora Lucía Pineda Ubau.

"No hay ningún decreto confiscatorio, no lo dicen, lo hacen de hecho, no ha habido ninguna resolución judicial sobre los bienes de 100% Noticias" aseguró Miguel Mora, fundador de 100% Noticias y quien junto a la periodista Lucía Pineda Ubau, permanecieron seis meses presos por informar la verdad.

Leer más: A dos años de la confiscación de 100% Noticias, no pudieron callar la verdad

En la Corte suprema de justicia se introdujo un recurso de amparo desde hace dos años y no han resuelto la ocupación a las instalaciones, ni el caso de Confidencial.

"Es una acción política de robo descarado, robo de facto, no puede pertenecer a nadie más porque no ha habido ningún decreto" reiteró Mora.

La codirectora de 100% Noticias, Verónica Chávez reaccionó en su cuenta de twitter sobre este otro acto de ilegalidad del régimen de Daniel Ortega.

"Ante este Robo descarado solo puedo decir: Dios tiene el control. Dios tiene el control. Nosotros dependemos de Jehova de los Ejércitos y del polvo de donde este de allí me levantará . El mal que hacen será para si mismo. Veremos la mano de Dios. Su Justicia viene" expresó Chávez.

El artículo 44 de la constitución política "prohíbe la confiscación de bienes" y advierte que "los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos".

Siga leyendo: La Sociedad Interamericana de Prensa demanda el régimen de Daniel Ortega devuelva los medios de comunicación confiscados

Quienes ordenaron ocupación y confiscación de facto en el canal 100% Noticias cometen un delito constitucional

Consultado al respecto el constitucionalista Fanor Avendaño reiteró la prohibición constitucional de la confiscación de bienes en Nicaragua y si se da por una "declaratoria de utilidad pública, tiene que ser debidamente compensando, debidamente indemnizados" los verdaderos propietarios de las instalaciones de 100% Noticias.

"El Estado de Nicaragua está en deuda con lo que le debe a 100% Noticias y si lo confisca que es indebido, el Estado responde por el bien material y las personas independientemente del tiempo responden por el daño jurídico y daños morales, en este caso los funcionarios que ordenaron y ejecutaron la confiscacion de facto" aseguró Avendaño.

Indicó que quienes ordenan el acto confiscatorio de facto comenten un "delito constitucional"

"Nicaragua prohíbe la confiscación en varios de sus artículos constitucionales (...) no puede existir jamás un decreto confiscatorio porque es prohibido por la constitución" agregó el jurista.

Avendaño advirtió que "si a caso lo va a ocupar el Estado, se viola el derecho a la propiedad privada, se viola el pirncipio constitucional de que no se deben alterar los bienes individuales y colectivos de las personas, y al haber una decisión fáctica de ocupación se convierte en un asalto a la propiedad y una ocupacion ilegal a la propiedad, porque la constitiucion no admite la confiscacion" reiteró.

El canal 100% Noticias y la sala de redacción de Confidencial fueron asaltadas, ocupadas y confiscadas de forma de facto hace dos años. Daniel Ortega y Rosario Murillo nunca se han referido al tema en público, ni al encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, a quienes mandaron a acusar por "incitar al odio", cuando el medio de comunicación informaba todas las violaciones a los derechos humanos del cual era víctima el pueblo de Nicaragua.