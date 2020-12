A dos años de la confiscación de 100% Noticias, no pudieron callar la verdad

Ante la confiscación y robo de nuestras instalaciones, resistimos informando y luchando por la Libertad de Prensa en Nicaragua.

Este 21 de diciembre se cumplen dos años del asalto, confiscación y robo a las instalaciones de 100% Noticias. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron el cierre del canal en la víspera de navidad.

Los periodistas Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau, fueron detenidos por seis meses en celdas de castigo, aislados y sometidos a tortura y tratos crueles. Ambos fueron acusados de supuestamente "incitar al odio y terrorismo". El juicio no se concretó y tanto Mora como Pineda fueron excarcelados bajo la cuestionada "Ley de Amnistía".

Desde la cobertura de las protestas de abril del 2018, la sancionada policía sandinista y paramilitares agredieron, hostigaron, asediaron a todo el equipo periodístico.

"Si seguís jodiendo, vamos a ir contra vos y tu familia. ¿Qué pensás que te vamos a seguir aguantando? vos y tu familia están en la mira, si vos continuas informando en ese canal tal por cual, ya sabés a lo que te atenés" fue la amenaza que le hicieron en varias ocasiones a Miguel Mora, oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) cuando lo retenían en la carretera a Masaya, tanto a él como a su esposa, la periodista Verónica Chávez.

Previo a la toma del canal, Mora, Chávez y Pineda se atrincheraron en las instalaciones, se fueron a vivir literalmente al medio de comunicación que permanecía rodeado por antimotines y paramilitares. El objetivo era que dejaran de informar y como el equipo de un poco más de 30 trabajadores no desistió, el régimen ejecutó el operativo de asalto al medio de comunicación. La noche del 21 de diciembre, fueron secuestrados Mora, Pineda yChávez, así como el conductor Joseph Hernández y el controlista Gustavo Cerna. Horas después, Chávez fue liberada, mientras que a Joseph y Gustavo los soltaron a mediados de enero del 2019.

Daniel Ortega y Rosario Murillo nunca se refirieron en público sobre el robo y censura a 100% Noticias y ni mucho menos al encarcelamiento de Mora y Pineda. Pero lo que sí ha dicho recientemente Ortega es que en Nicaragua no hay censura.

"A dos años continuamos exigiendo la devolución de nuestro medio de comunicación" aseguró Verónica Chávez, quien considera que Ortega miente al negar la censura "facilmente los nicaragüenses, los periodistas, los que andan reporteando saben que eso es una falsedad, es una mentira, es querer engañarse solos, es una burla porque basta con ir al canal y lo podés ver militarizado, y no hay señas de querer devolverlo, basta con ir ahi y la censura existe" reiteró Chávez, directora ejecutiva de 100% Noticias.

¿Por qué la dictadura no devuelve el canal 100% Noticias?

"No lo devuelven, menos en un año electoral, porque 100% Noticias con su linea editorial al seguir informando se convertiría en el canal de mayor audiencia en lo que es el sistema de televisión de cable y de satélite en su formato de 24 horas. Creo que la dictadura ha sopesado en algún momento la devolución, incluso un magistrado sandinista dijo que ya iban a dictaminar en la Corte (Corte Suprema de Justicia) donde está la apelación, porque la constitución de Nicaragua, que los dictadores se ufanan de cumplir, se prohibe la confiscación, y hay una confiscación, no hayan qué hacer porque no pueden confiscar porque es prohibido, estarían los magistrados prevaricando y lo dejan en un limbo y lo que hacen es mantenerlo tomado" expresó Miguel Mora, fundador de 100% Noticias.

Leticia Gaitán y Lucía Pineda Ubau, mantienen las operaciones de 100% Noticias en sus plataformas digitales desde Costa Rica. La página web se reactivó en agosto del 2019 y realizan resumen de noticias y entrevistas vía youtube y facebook.

"Han sido dos años difíciles, lejos de tu familia y país, pero la mano de Dios nos ha sostenido para sobrevivir en Costa Rica. La palabra de Dios dice que el Señor no nos dará una carga o prueba que no podamos soportar, y con ella nos da la salida, a pesar de todo seguimos creyendo que Dios nos hará justicia para poder regresar a nuestro país sin temor a ser señalados de “golpista” o “manipuladores”, creyendo que el Canal será entregado a sus dueños y se compensará el daño causado así como a cada uno de los trabajadores" manifestó con mucha fe, Leticia.

Lucía, quien tiene la doble nacionalidad, (nicaragüense y costarricense) también añora regresar a Nicaragua, "primera vez que he vivido tanto tiempo en Costa Rica, cuyo pueblo, autoridades y colegas me respaldaron y la gente me dice "no se vaya, trabaje desde aqui, que nada le va a pasar, allá la pueden volver a echar presa". La vida nos cambió y aunque estoy acuerpada con toda mi familia que vive en Costa Rica, espero el milagro de Dios que se de el momento del retorno a Nicaragua. Por la pandemia hemos pasado trabajando encerradas desde casa, aprovechando todas las herramientas tecnológicas para el reporteo digital" aseguró Pineda Ubau, actual Directora de 100% Noticias.

100% Noticias no se dió por vencido valoran defensores de derechos humanos y colegas

A dos años del asalto y confiscación de 100% Noticias, la doctora María Oviedo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, sostiene que la intervención judicial contra el medio y encarcelamiento contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda fue "injusto" e "ilegal".

"Todas las imputaciones hechas a través de la acusación del Ministerio Público no se subsumían en ninguna acción delictiva establecida en nuestro código penal, esto es un grave ataque a la libertad de expresión y libertad de prensa" reafirmó Ovido de la CPDH, organización que asumió la defensa de Mora y Pineda.

El defensor Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, quien laboró por décadas en el también cerrado Centro de derechos humanos, (CENIDH) recordó el acompañamiento que brindaron al equipo periodístico perseguido por el régimen "nunca calló 100% Noticias hasta el asalto mismo que es la fecha que recordamos" manifestó Carrión.

"Compartimos varios momentos de la labor del equipo de 100% Noticias, que fueron perseguidos, criminalizados como mucha gente del pueblo nicaragüense, por haber asumido en serio el compromiso de buscar y difundir información para que el pueblo conociera la verdad (...) estuvimos de cerca para la persecución a Leticia Gaitán ante las amenazas de muerte, constatamos cómo las fuerzas, los oficiales, los de inteligencia, los paramilitares estaban cerca rodeando sus instalaciones" expresó Gonzalo Carrión, quien tuvo que exiliarse en Costa Rica tras falsas acusaciones que el régimen hizo en su contra.

La colega de Univisión Tifani Roberts, destacó que 100% Noticias no se dió por vencido y sigue ganando la batalla por derrotar la censura que impuso la dictadura en Nicaragua.

"No podemos obviar lo que pasó hace dos años, porque como periodistas nos afecta muchisímo porque tuvo en su momento un impacto muy grande, muchos periodistas salieron al exilio amenazados de muerte otros han tomado la decisión de regresar" recordó Roberts.

Indicó que pese a "todo lo que hicieron de encarcelar, confiscar, amedrentar, el propósito era callarlos y eso no lo han logrado, han hecho un esfuerzo monumental 100% noticias, la plataforma digital, youtube, todos estamos conectados gracias a Dios" tras la reapertura de las plataformas en agosto del 2019.

Roberts llamó a no perder las "esperanzas, de que Dios no está al lado de los asesinos y opresores, y la fe no la vemos a perder nunca"

"Exigimos la devolución de las instalaciones así como el cese de la persecución intimidadión, asedio policial y gubernamental en contra de este medio de comunicación que solo ejerce su derecho constitucional de informar a la ciudadanía" demandó la colega y vocera del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, Wendy Quintero.

A inicios de diciembre la organización Raza e Igualdad, que representa a 39 periodistas, realizó una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humano (CIDH) por las violaciones de derechos humanos en las que sigue incurriendo el régimen de Daniel Ortega, en especial al restringir y criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión de periodistas independientes en Nicaragua. La organización menciona como agravante la aprobación de la “Ley de regulación de agentes extranjeros” y la “Ley especial de Ciberdelitos”.

Raza e Igualdad recordó que la dictadura mantiene la impunidad sobre los periodistas de Confidencial y 100% Noticias, cuyas redacciones están confiscadas de facto por la Policía.

“En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales, a 39 personas que incluyen: los directores, periodistas y trabajadores de Radio Darío, 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, y Radio La Costeñísima”, dice Raza e Igualdad.

100% Noticias mentiene el compromiso de continuar luchando por la libertad de prensa, "porque la mejor manera de resistir es seguir informando sin aceptar ninguna censura" recalcó Lucía Pineda.