El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, condenó en un tweet los "tratos crueles e inhumanos que sufrió Don Justo Rodríguez", quien quedó parapléjico tras permanecer en la cárcel desde el 20 de abril de este año cuando fue capturado por la sancionada policía sandininista en la Isla de Ometepe.

"Condenamos los tratos crueles e inhumanos que sufrió Don Justo Rodríguez quien ahora, por culpa de la tortura está luchando por su vida. Me solidarizo con Don Justo y su familia; insto al Gobierno de #NIcaragua a respetar la dignidad humana y liberar a todos los presos políticos" aseguró Almagro.

Para este jueves 24 de diciembre se tenía previsto una reunión virtual entre Almagro, la abogada yonarqui Martínez, la familia de don Justo y el excarcelado político Levis Rugama, pero no se pudo llevar a cabo por el asedio que sufre Martínez, quien se encontraba en la isla de Ometepe y tuvo que salir del lugar.

Leer más: Rosario Murillo hace alarde con ley que veta a candidatos opositores, "son traidores por pedir sanciones"

Este miércoles Martínez denunció los malos tratos que sufrió don Justo en la cárcel.

“Después de que estuvo en el hospital Antonio Lenin Fonseca por más de cuatro meses producto de un derrame cerebral recordemos que en reiteradas ocasiones nosotros solicitamos la atención médica oportuna, sin embargo el sistema penitenciario nacional hizo caso omiso, al igual que el juez Melvin Vargas que fue interpelado en su momento por Everth y por mi persona para que le dieran una atención médica oportuna y rápida para evitar esas consecuencias”, expresó Martínez quien anunció que el diagnóstico de los médicos es que don Justo quedará "parapléjico de por vida".

Condenamos los tratos crueles e inhumanos que sufrió Don Justo Rodríguez quien ahora, por culpa de la tortura está luchando por su vida. Me solidarizo con Don Justo y su familia; insto al Gobierno de #NIcaragua a respetar la dignidad humana y liberar a todos los presos políticos. pic.twitter.com/ImXLLC9Q7D — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) December 24, 2020

Una sobrina de Justo Rodríguez denunció que fue víctima de malos tratos y asedio constante en el hospital Lenín Fonseca cuando visitaba a su tío.

Siga leyendo: A dos años de la confiscación de 100% Noticias, no pudieron callar la verdad

“Me siento muy alegre y apoyada por mi pueblo porque pasé unas cosas muy duras en el hospital estuve tres meses y medio me asediaron de todas formas, me hacía llorar, ya no soportaba estar en el hospital, yo le dije una vez a mi mamá que ya no podía más estar en el hospital porque me hacía de todo, me tomaba fotos para todo, me daban solamente 15 minutos para ver a mi tío, fue muy duro para mí, durísimo no soportaba estar en ese hospital”, dijo llorando la sobrina de Justo Rodríguez.