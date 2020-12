El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez reflexionó este domingo sobre la "Sagrada Familia de Jesús, María y José" por el nacimiento de Jesús, quien tuvo la necesidad de una familia para su "crecimiento humano y de madurez espiritual". Esta familia como muchas otras en la actualidad sufrieron persecución.

"La familia de Nazaret se vio amenazada por la arrogancia y la violencia de un gobernante criminal. Cuando Herodes mandó a matar a los niños de Belén, Jesús, María y José, se vieron forzados al exilio (...) Fue una familia como muchas de las familias de nuestros países, que padecen la represión de los poderosos de turno o pasan grandes necesidades económicas. Muchas veces estas familias también se ven obligadas a emigrar, arriesgando sus vidas para poder sobrevivir" recordó el obispo Báez.

La familia de Jesús sigue siendo ejemplo actualmente porque estaba "llena de confianza en Dios", y Báez agrega "A imagen de la familia de Nazaret, nuestras familias también están llamadas a vivir relaciones sanas y maduras, llenas de respeto y de ternura (...) La sagrada familia nos revela el secreto más precioso para que en nuestras familias haya relaciones alegres, amorosas y respetuosas: ser familias de fe, inspiradas en Jesús y enamoradas de Jesús".

Monseñor Baéz instó a los padres de familia a "entusiarmar a sus hijos" para que conozcan a Jesús ante "la decadencia de los grandes valores y las múltiples ofertas espiritualistas se hace aún más necesario que en las familias exista un ambiente propicio que ayude a crecer en la auténtica fe".

Indicó que las personas que anuncian la verdad y la salvación están sujetas a la maldad y humillación a como la sufrió Jesús.

"Delante de Jesús la religión inhumana y los poderes perversos mostrarán su rostro más oscuro. Su historia culminará con una injusta condena y con una muerte humillante y dolorosa en la cruz, que será para su madre como “una espada que le atravesará el alma” (Lc 2,35). El mundo de la mentira y la maldad no soporta a los profetas que anuncian la verdad de Dios" destacó Báez.

La fe es lo que mantuvo a esta familia unida y fuerte para soportar el dolor, según Báez quien destaca esa fe de los padres de Jesús, que a veces no le entendían muchas cosas, pero "así es el camino de la fe. No se trata de comprender mucho sino de confiar mucho. No se trata de ver todo con claridad sino de tener suficiente luz como como para soportar las oscuridades"