Denuncian por supuesto "lavado de dinero" a directivos de zona franca que cerró en Diriamba, Carazo

Un día después que se conoció el cierre de la empresa textilera BWA que dejó en desempleo a más de 2 mil obreros, aparece una denuncia en Auxilio Judicial en contra de los Directivos de la empresa por supuesto "blanqueo" de más de 8 millones de dólares.

El caso se da tras el despido de 2,035 trabajadores, salió a luz pública, una supuesta "mega estafa" de más de 8 millones de dólares, según denunció en Dirección de Auxilio Judicial, el abogado Harlem Bladimir Huete, representante de inversionistas norteamericanos.

Según el documento oficial señala como clasificación de los hechos los señores denunciados Manuel Calero, Winston Curtis, Indiana Gutiérrez, Pierre Solís, Armando Choza y Gerald Silva y otras personas deberán responder por los delitos de “Estafa agravada, Estelionato, Fraude por simulación, Administración fraudulentas, Apropiación Indebida, Daños agravados, Destrucción de registros informáticos, Gestión Abusiva, Autorización de actos indebidos, Lavado de dinero, bines y activos, Falsificación material, Falsificación ideológica, Uso de falsos documentos, fraude a la seguridad social, Asociación para delinquir y Crimen organizado” señala la denuncia en Auxilio Judicial.

🚨Acusan en Auxilio Judicial a directivos de zonas francas BWA por supuesto blanqueo de más de 8 millones de dólares. #Nicaragua AMPLIA AQUÍ⬇️https://t.co/oQRWNcUxIy pic.twitter.com/rvbCtm7u1i — BOLETIN ECOLOGICO (@BOLETINECOLOGI) January 6, 2021

Pedro Ortega, representante de sindicatos textileros, los inversionistas extranjeros, les otorgaron a los directivos de BWA, más de 8 millones de dólares para invertir en la zona franca que está ubicada carretera hacia El Balneario La Boquita.

“Hay un juicio penal contra los socios de esta empresa para ver donde se fue el dinero de esta empresa y de la marca porque hay otros trasfondos oscuros de malversación de fondos un señor de apellido Manuel Calero que es parte del que está haciendo la denuncia contra otros socios de este empresa también está por la vía judicial, esta acción penal por malversación de fondos por la empresa no por los trabajadores.” dijo Ortega.

El representante legal de inversionistas, califica a Manuel Salvador Calero, gerente de la textilera, como "cabecilla" de una banda denominada como Los Caleros, pues supuestamente éstos lavaron dinero depositados debidamente por los inversionistas norteamericanos.

La mañana de este martes 5 de enero de 2021 sindicalistas de la CST, José Benito Escobar, denunciaron el despido de 2,035 trabajadores tras el cierre de la empresa textilera BWA ubicada en la ciudad de Diriamba. La administración de BWA se declaró en "bancarrota", lo que viene a empeorar más la crisis económica y desempleo en el país.

"Enviamos una notificación a Andriu Laurens que es el representante de la "Marca" a nivel internacional donde le manifestamos estar en desacuerdo con las acciones que la empresa está tomando en torno a dejar a los trabajadores sin sus puestos laborales (...) creemos que deben de cumplir todas las normas y reglas que establecen nuestra legislación laboral” expresó uno de los representantes del movimiento sindical.

Pedro Ortega, sindicalista de la CST Nacional y Secretario de la Cederación de zonas francas señaló en una entrevista realizada por medio digital Boletín Ecológico que la empresa BWA“Cierra porque hay un problema ahí entre socios, la información que manejamos, información que hizo la coordinadora regional del sindicato de las maquilas que se le envió una notificación a la dueña de la marca que labora esta empresa supuestamente hay una malversación de socios y hay un problema mercantil y que se esta procediendo por la via penal a ejecutar supuestamente malos manejos administrativos y financieros que se esta dando en esta empresa”

De igual manera aclaró que “El dueño de la marca dice que le enviaron 10 millones de dólares a esta empresa para cumplir con los contratos y ordenes de trabajo sin embargo esta empresa no cumplía que hizo la dueña de la marca fue suspenderlos y a partir de octubre esta empresa vino en un declive porque ya no tenían para ajustar los salarios” dijo Ortega. La empresa BWA todavía no se pronuncia oficialmente sobre esta denuncia.