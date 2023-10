Reportan a dos menores de 11 y 12 años desaparecidos en Nueva Segovia

Dos menores de 11 y 12 años fueron reportados como desaparecidos la noche de ayer, los infantes son originarios del municipio Mozonte en Nueva Segovia.

El padre de uno de los menores Porfirio González, dijo que los niños desparecieron a eso de la 1 de la tarde de este lunes 25 de enero de 2021.

“A eso de la una en la tarde, mi mujer estaba haciendo una bebida de harina. Entonces ellos tomaron. Yo andaba trayendo unos animales, mi esposa me dice llamame al chavalo que me vaya a meter la ropa y nunca, nunca llegaron y lo extraño es que estuvimos hablando temprano y nunca aparecieron. Pues entonces nosotros andamos en busca a ver si los podemos encontrar, porque no lo podemos encontrar, pero no hemos podido y ya son más de las 9 de la noche” mencionó don Porfirio González al periodista Denis García.

Los menores son identificados con los nombres de Jarvin González Pérez de 12 y Mario López López de 11 años, se desconoce hasta el momento el paradero de ellos. La última vez que los miraron fue cuando ellos estuvieron comiendo en su casa. Los familiares interpusieron la denuncia ante la sancionada policía sandinista de la localidad, pero hasta esta hora no tienen resultados positivos.

“Ya puse la denuncia en la policía, yo llamé, pero ellos no hacen nada porque dijeron que iban a ver ese caso, pero realmente no me dijeron algo positivo” dijo el padre de uno de los menores.

Los menores visten camisa azul, buzo y chinelas y otro luce camisa de color rojo y short. Hasta el momento nadie los ha visto, ni se sabe de su paradero.

Si usted tiene información de los menores puede llamar a los números telefónicos: +505-5739-7032 o al +505-8935-2644.

