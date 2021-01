Más de 64 mil nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica

Alrededor de 30 mil migrantes procedentes de varios países, pero en su mayoría nicaragüenses esperan por una cita en Costa Rica para justificar su petición de protección internacional ante las autoridades de ese país. En los últimos cuatro años más de 64 mil nacionales han recurrido al vecino del sur para pedir refugio, la mayoría empujados por la crisis desatada por la represión del régimen de Daniel Ortega desde 2018.

Sin embargo, la resolución de los casos no fluye al mismo ritmo de las necesidades de los solicitantes, quienes dependen de que su petición avance para obtener un permiso laboral y poder subsistir. Es una situación que presiona al retorno a los nicaragüenses, dicen defensores consultados.

También son presionados por el alto número de denegaciones. Datos de la Unidad de Refugio revisados por Nicaragua Actual revelan que desde que los nicaragüenses son elegibles para recibir protección internacional en Costa Rica, 8,679 han sido llamados a entrevista, pero sólo a 3,345 recibieron el estatus de refugiado y a 5,334 les fue rechazada.

Pero la llegada de nicaragüenses que huyen de la crisis política y la situación económica no cesa. A pesar que esta nación mantiene cerradas sus fronteras terrestres desde marzo de 2020 por la pandemia del Covid-19, al menos 600 connacionales han presentado solicitud de refugio en los primeros 21 días de este año, de acuerdo con los registros oficiales.

Allan Rodríguez, director de la Unidad explicó que de las mil solicitudes de protección humanitaria que han recibido de extranjeros en los diferentes puntos fronterizos y a través de llamadas al Call Center 1311, más del 60% son de originarios de Nicaragua. “Es una tendencia que se mantendrá conforme vayamos normalizando la prestación de servicios… seguimos con con esa misma tendencia de incremento de solicitudes de Refugio”, indica.

En los últimos cuatro años 64,256 nicaragüenses han pedido protección a Costa Rica, un beneficio que ese país extendió en el año 2017 y que le ha valido a miles de ciudadanos que huyen del régimen de Daniel Ortega.

Hasta el año pasado Costa Rica resolvió 15,924 peticiones de protección internacional de ciudadanos procedentes de países como Venezuela, Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

REACTIVAN CITAS PERO SOLICITANTES NO LLEGAN

Rodríguez menciona que en diciembre de 2020 esta oficina retomó las gestiones presenciales, aunque lamentó que alrededor del 60% de los solicitantes no asisten a las entrevistas de elegibilidad.

“Para una diligencia tan importante como es la entrevista de elegibilidad no nos están llegando, eso es muy lamentable porque si usted no realiza la entrevista como tal, que es el momento donde la persona tiene la oportunidad de narrar a viva voz qué fue lo que le pasó en su país de origen, porqué solicita refugio en Costa Rica. Si usted no realiza esta diligencia, su proceso va a ser archivado”, refiere el director Rodríguez.

En 2020 al menos 4 mil migrantes desistieron de su petición, el 95% originarios de Nicaragua.

Entre los factores que empujan a los nicaragüenses a abandonar su solicitud de refugio, el abogado y defensor de Derechos Humanos Braulio Abarca menciona la pandemia de coronavirus y el desempleo por falta de permiso laboral, lo último como consecuencia de los procesos tardíos con los que opera Migración y Extranjería, critica.

Agrega “la falta de actualización y de renovación de los carnet de solicitantes de refugio, que en la mayoría de los casos ya se encuentran vencidos y que no tenemos una prórroga”.

Lina Barrantes, directora de la Fundación Arias para la Paz, menciona que el monitoreo que realiza sobre la situación de nicaragüenses solicitantes de refugio revela que falta de oportunidades laborales los obliga al retorno, pese a la situación que motivó su exilio persista.

“La pandemia (Covid-19) vino a empeorar muchísimo las cosas, vino a complicarles muchísimo la vida, al punto que mucha gente que prefiera renunciar a su estatus de refugiado y regresar a Nicaragua”, dice Barrantes.

La semana pasada, un grupo de nicaragüenses solicitantes de protección internacional en Costa Rica protestó frente a la sede de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en la ciudad de San José, para pedir al organismo que tome acciones para agilizar las citas, entrega de carné de solicitantes de refugio y permisos laborales.

Cristhian García, un nicaragüense que promovió la iniciativa, explicó que entregaron un documento a Acnur con trece puntos que exponen la situación que viven los migrantes: “Facilidades en los trámites migratorios, prórroga en en los vencimientos de estos migratorios al momento que se vencen, puesto que estaban poniendo las citas moy tiempo después, y que den a conocer la validez de los documentos antes las instituciones del paìs y empresas para que no haya problemas”.

En febrero del año 2020, el gobierno de Carlos Alvarado, recibió 4.1 millones de dólares de Acnur para la atención integral de las las personas solicitantes de asilo y refugiadas en condición de pobreza. De estos, 2 millones de dólares serían destinados para un plan piloto de soluciones para la asistencia humanitaria y el apoyo a la Dirección General de Migración y Extranjería.

Además 1.8 millones millones estaban asignados para el convenio Acnur- Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), orientado a brindar seguro médico a 6.000 personas solicitantes de refugio y refugiadas con padecimientos graves de salud y en situación de pobreza, este fue ampliado hasta marzo del 2021.

Otros 300 mil dólares debían invertirse en remodelar centros comunitarios en el cantón de Upala, como parte de la estrategia de Acnur para apoyar a las comunidades de acogida en el país.

Los datos de migración y Extranjerías facilitados a Nicaragua Actual indican que hay 30 mil personas que tienen cita para formalizar su solicitud.