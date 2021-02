Rosario Murillo critica que "los pudientes van a universidades en el exterior", tres de sus hijos estudiaron fuera de Nicaragua

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo criticó a los “pudientes” que tienen las posibilidades para estudiar en el exterior, al mismo tiempo, que acusó a los manifestantes opositores de supuestamente “quemar” universidades públicas en las protestas del 2018, a pesar que ninguna alma mater fue incendiada en ese contexto.

“¿Contra quiénes fueron esos crímenes? crímenes de odio contra las personas, familias, las comunidades ,crímenes atroces que no volverán, de verdad, ¿como olvidar? como se ensañaron sobre las universidades, imagínese a las universidades públicas que van las familias, los pudientes van a otros países, van a universidades en el exterior, por eso, tal vez las destruyeron porque son exponentes de la indiferencia, de la falta de sensibilidad y destruyeron Nicaragua, representa la exclusión, la discriminación y la completa falta de compromiso con programas de desarrollo equitativo, desarrollo justo”, manifestó Murillo.

Sin embargo, la vicepresidenta Murillo envió a tres de sus hijos a estudiar en el exterior. El pasado 14 de enero del 2018, el periódico La Prensa divulgó un reportaje en el que evidenció que entre 2007 y 2009 Maurice y Laureano Ortega Murillo, hijos de Daniel Ortega, estudiaron en Costa Rica. La carrera que eligieron fue Cine y Televisión de la Universidad Veritas, una de las más caras de ese país y la morada donde durmieron era una de las mansiones del sancionado ex presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes.

Los hijos de Ortega acudían a clases en un Porsche 911 Carrera. La mansión era de Roberto Rivas y el vehículo de la embajada nicaragüense en San José, comprado sin impuestos y dotado de placas diplomáticas gracias al embajador Harold Rivas, hermano del magistrado, señala el diario La Prensa.

Mientras, Camila Ortega, estudió inglés en Boston. Asimismo, Laureano Ortega entre el 2003 y 2005 realizó estudios superiores en “dos importantes conservatorios de música de Italia”."Atendió cursos y lecciones magistrales en los Conservatorios Luigi Boccherini de Lucca, Giuseppe Verdi de Milano y en la Academia de la Fondazione Festival Puccini en Italia", indica el portal Web de la Fundación Incanto.

“Empobrecimiento para sobar más”

En su intervención, Murillo continuó sus ataques a la oposición a la que señaló supuestamente de “destruir” para “sobar más”. Sin embargo, los 14 años consecutivos en el poder de Daniel Ortega han demostrado que ha hundido a Nicaragua en la pobreza y militarización de un Estado de facto.

“Por eso decimos, no les creemos, nadie les cree, como se les puede creer cuando siempre han apostado por la maldad, por la vileza, por los crímenes, por el empobrecimiento que les permite, según ellos, sobar más, el empobrecimiento de las familias nicaragüenses, así, nos quisieron destruir, pero no pudieron ni podrán, precisamente, donde quemaron ahí se reconstruyó, donde destruyeron ahí construimos y seguimos construyendo y seguimos cambiando Nicaragua ¿Cuál es el propósito? vencer la pobreza del pueblo nicaragüense, tan grande no merece vivir con discriminación como los que expresan los criminales, no merece vivir en miseria como sabemos que actúa y proponen debajo de la mesa los criminales”, expresó Murillo.

En el contraste de la supuesta lucha del régimen contra la “pobreza”, encontramos que en los 14 años consecutivos en el poder, Daniel Ortega, se ha enriquecido a costa del sufrimiento del pueblo nicaragüense, y solo se percibe más pobreza, desempleo e inestabilidad.

