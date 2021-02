Declaran culpable por calumnias al periodista David Quintana

El periodista David Quintana fue declarado culpable en el juicio por "calumnias" que promovió en su contra un ex camarógrafo del oficialista canal 8 de televisión. El juicio de Quintana se prolongó por varios meses, por las suspensiones constantes. Diferentes organizaciones han demandado al régimen de Daniel Ortega cese con la persecución a la prensa independiente en Nicaragua

"Culpable. El juez quinto local José Ernesto Martínez Velázquez, me halló culpable por presunta calumnia. "Es tanta la saña contra mi persona que mis acusadores piden 300 días multas, una impagable suma para mí. Me declaro inocente porque #Nicaragua así lo ha expresado" escribió en su cuenta de twitter el periodista al salir de la sala de juicio.

"Mi representando el día de hoy ha sido condenado injustamente. Haremos uso de todos los recursos que la ley establece, vamos a apelar" denunció la abogada de Quintana, la Dra. María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La parte acusadora está pidiendo la "pena máxima" para Quintana de 300 días multa en su "actuar de ensañarse" agregó Oviedo. El 17 de febrero el judicial dictará la condena y ser verá si le aplica lo solicitado por la supuesta "víctima".

"David Quintana, el dia de los hechos únicamente se encontraba haciendo una labor de periodista, entrevistó a presuntos afectados y con lo que se observó en video era lo que efectivamente lo que estaba sucediendo" expresó Oviedo en referencia a la cobertura de un "desalojo". Destacó que otros dos medios de comunicación más realizaron la misma cobertura de Quintana, por lo que resulta altamente sospechoso que la presunta víctima tuviera una afectación "selectiva".

Voy a seguir informando reitera Quintana

El periodista David Quintana, encontrado "culpable" por "calumnias" por un judicial sandinista, reiteró que continuará realizando sus labores porque su deber es con las "víctimas" que a diario entrevista como producto de la violación a sus derechos humanos.

El colega denunció que el judicial lo dejó en la "indefención" pues omitió todas sus pruebas "él sabe muy bien que estuve ahí por decir la verdad".

"El mensaje es amedrentar, enviarle un mensaje a todos los colegas periodistas, mi parte acusadora decía --Señor juez le pido que se siente precedente en este tema-- como quien dice que se mande un mensaje, recordarle a todos los periodistas", alertó Quintana.

Con este fallo según Quintana "me están recordando que soy una molestia para este régimen. Como recordarán me han robado mis equipos, me han seguido, me han golpeado, me han amenazado y además de eso me condenan por un delito que está claramente, tenía yo derecho a informar" manifestó.