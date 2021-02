Dora María Téllez: Ortega quiere discapacitar a oposición con leyes represivas

9:32 a.m.

La exguerrillera Dora María Téllez en entrevista con acción 10 señaló que el régimen de Daniel Ortega lo que pretende con las nuevas leyes represivas es discapacitar a la oposición, pero lo que hace es mostrar que tiene miedo ante los próximos comicios electorales en Nicaragua programados para el 7 de Noviembre del 2021. La oposición demanda reformas a la ley electoral y garantías de unas elecciones justas, transparentes y observadas.

“Ortega lo que está tratando de hacer es discapacitar a la oposición para que la oposición vaya menos contundente y menos sólida de futuro, pero eso es inútil porque al final la decisión la toma el voto de los nicaragüenses en una elección medianamente transparente es cada uno de nosotros el que va ir hacer la decisión clave y fundamental, no es la oposición como un andamiaje o una estructura o como una organización, sino que somos cada uno de nosotros los que vamos hacer una diferencia tomando una decisión en la urna electoral y te digo no hay policía para cuidar 4 millones de personas” enfatizó Téllez.

Téllez considera que Ortega ordena el asedio, amenazas y asfixia a sectores de oposición para que no continuaran organizándose. Así mismo denunció las leyes como la Ley de Agentes Extranjeros que estrangula la operatividad de las ONGs.

“Lo que nos muestran estas leyes de los Ortega es que ellos tienen miedo tiene un enorme miedo porque saben que ni la operación limpieza ni la represión de todos estos años ha servido para nada entonces son una ristra de leyes que al final no sirven y no van a servir como no han servido el aparato represivo policial y paramilitar con auxilio de fuerzas del Ejército” dijo la exguerrillera.

Téllez, reiteró que el dictador Daniel Ortega Únicamente tiene dos caminos, “el fraude o abrir espacio para unas elecciones medianamente limpias, no digas que totalmente limpias porque tampoco vamos a ser ingenuos de decir que Daniel Ortega de la noche a la mañana amanecerá diciendo que vamos hacer elecciones limpias, eso no creamos, aquí va se va a defender voto a voto si vamos a elecciones” manifestó Dora María Téllez.