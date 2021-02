Luis Almagro recibe al periodista Anibal Toruño, exige cese del hostigamiento a medios y pueblo de Nicaragua

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, (OEA) demandó al régimen de Daniel Ortega que cese el "hostigamiento" e "intimidación" en contra de Don Aníbal y la prensa independiente de Nicaragua. "Me pareció una gran oportunidad y gesto amable" dijo Toruño tras salir de reunión con Almagro tomando en cuenta que por la pandemia de coronavirus muchas oficinas en Washington no permiten visitas presenciales.

"Me reuní con el periodista Aníbal Toruño. Exigimos se respeten sus derechos e integridad física, de su familia y colegas. Debe cesar el hostigamiento e intimidación contra los medios de comunicación y el pueblo de Nicaragua" aseguró Almagro en su cuenta de twitter.

En la reunión estuvo Gonzalo Koncke, Jefe de Gabinete del Secretario General de OEA, y se abordó los niveles de persecución y ataque contra Toruño.

"Me dijo que estaba sumamente preocupado que volvía a ver Nicaragua todos los días, uno de los que estaba en la reunión dijo que Nicaragua les quitaba el sueño" expresó Toruño en 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau.

Toruño agregó que en lo particular el régimen aplica un proceso de "tenaza en el que parece que me arrancan a pedazos" y denunció que recientemente la Policía llegó a desmantelar el cableado de las cámaras de seguridad de su vivienda. Explicó que cuatro trabajadores de Radio Darío, incluyéndolo, no tienen licencia de conducir por multas antojadizas que van de 3 mil a 5 mil córdobas.

"La última, la unidad móvil de Radio Darío fue retenida el domingo con el mismo montaje argumentando que venía a velocidad temeraria donde le impusieron cualquier tipo de multas graves que ameritan suspensión de licencia y también nos quitaron el vehículo, nos limita la operación de la radio, había laptop, teléfonos, disco duro y promocionales que habían en la unidad móvil. Los asedios se han extendido hacia activos de la radio y colaboradores y en sus casas" manifestó Toruño a Almagro.

También explicó los casos judiciales contra los periodistas David Quintana del Boletín Ecológico y Kalúa Salazar de Radio La Costeñísima. Así como la usurpación y confiscación de facto de 100% Noticias y Confidencial donde el régimen construye sin permiso "arrebatando la propiedad privada" denunció Toruño ante el Secretario General de la OEA.

OEA en comunicación sin negociación

El director de Radio Darío, Aníbal Toruño, quien este martes se reunió con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro en Washington, aseguró a 100% Noticias que la OEA estaría en comunicación con el régimen de Daniel Ortega, pero que esto todavía no llega a nivel de negociación.

"Me dijo (Almagro) y en esto no quisiera especular que habían líneas de comunicación, no creo que lleguen a nivel de negociación, me parece que son niveles tímidos de comunicación, algún canal de comunicación. Veo yo, y no son palabras del Secretario General, un futuro opaco, yo creo que comparte tanta preocupación en cuanto a que Ortega pretende dar o cuando iniciar. Algo que creo que me pareció que es concluyente es que Ortega gana tiempo, va a consumir todo el tiempo que se le de para las reformas" manifestó Toruño.

El pasado 21 de octubre del 2020, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó la resolución "Restablecimiento de las instituciones democráticas y respeto a los derechos humanos en Nicaragua por medio de elecciones imparciales y justas". En dicha resolución se le da plazo al régimen de Daniel Ortega, para que a finales de mayo del 2021 tenga lista las reformas electorales.

"Instar a que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021" establece el punto cuatro de la resolución.

Esta resolución fue aprobada con 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. Entre los países que votaron a favor se encuentran: Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay, Venezuela, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica.