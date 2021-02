Para la exmandataria de Costa Rica, la Administración de Biden, será más consistente para lograr la democratización de Nicaragua.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, (2010-2014), en entrevista con 100% Noticias consideró urgente la unidad de los sectores de oposición en Nicaragua, a quien admira por el hecho de presentar sus aspiraciones, ya que "es señal de valentía y determinación". Pero hizo ver la necesidad de un proceso de "convergencia, de unidad nacional" para que "ese proceso de unión se pueda dar sin mucha dilación", dijo.

"Creo que es importante que esa convergencia y unidad nacional se de con la debida antelación y se de, de la manera mas fluida posible sin que deje grandes heridas, que no permitan además que el régimen los utilice para precisamente dividirles aún más. Sería muy hermoso poder ver que Nicaragua llegue a confluir en un único candidato o candidata lo antes posible de manera que esa persona pueda tener un espacio de tiempo suficiente para poder proyectar su imagen, pero si sigue la división y si no se logran acomodar esas voluntades, el nicaragüense no verá una cara en torno a la cual pueda cifrar sus esperanzas de cambio, de manera que es muy importante que ese proceso de convergencia de unidad nacional, ese proceso de unión se pueda dar sin mucha dilación" reiteró Chinchilla.

La expresidenta costarricense logró recoger el apoyo de 8 líderes de la región centroamericana para pedirle a la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, prestar atención a las elecciones generales previstas para noviembre de este año en Nicaragua. Entre los firmantes está Cristiana Chamorro Barrios, aspirante a la presidencia de Nicaragua y el exdiputado Edmundo Jarquín, cuñado de Chamorro Barrios.

El documento fue entregado también a representantes de la Administración de Joe Biden y a miembros del congreso y este miércoles participarán en un foro organizado por Diálogo Interamericano que será transmitido en sus redes sociales.

"Nosotros esperamos que el documento, más allá de una respuesta puntual, pueda calar en el proceso de toma de decisión de Washington y le presten atención no solo a países del triángulo del norte (...) el tema de Nicaragua particularmente preocupa ¿por qué? ya la OEA le ha dado muchas oportunidades a Nicaragua, ya le había establecido una especie de hoja de ruta para hacer reformas que garantizara unas elecciones competitivas y justas, y poco o nada ha pasado, mas bien vemos reformas que han venido atacando más a las prensa, a fundaciones de la sociedad civil y ya el calendario electoral está caminando" argumentó Chinchilla.

Biden no quiere otra Venezuela

Para la exmandataria de Costa Rica, la Administración de Biden, será más consistente para lograr la democratización de Nicaragua, "yo no creo que el Presidente Biden quiera tener una especie de segunda Venezuela a donde se vayan a elecciones fraudulentas que lo único que van hacer es darle una especie de revestimiento fraudulento de legitimidad al régimen que está gobernando Nicaragua".

El régimen en Nicaragua, todavía no acata una resolución que aprobó el año pasado la Organización de Estados Americanos, OEA, donde se le da un plazo de tener listas las reformas electorales a finales de mayo del 2021. Actualmente la OEA guarda silencio y no emite ningún pronunciamiento sobre el tema. Para Chinchilla es importante estar recordando el tema y más aún cuando la crisis política en Nicaragua ha sido relegada por la pandemia del covid-19 y la dictadura en Venezuela.

"Esa necesidad hay que reiterarla todos los días, y no es solo una tarea de los demócratas nicaragüenses que están dando la lucha, sino también de la comunidad internacional, y por supuesto que ahí se vienen sumando más voces"

Inhibición de candidatos sería gravísimo

El pasado 21 de diciembre del 2021 el régimen de Daniel Ortega aprobó la "Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz" conocida como la "Ley de inhibiciones" para candidatos opositores a quien la dictadura clasifica como "golpistas", "traidores a la patria".

“Serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz, y los delitos contra la Constitución política de la República de Nicaragua”, dice el texto y agrega que también serán considerados "traidores a la patria" quienes demanden sanciones.

La expresidenta Laura Chinchilla considera que si aplican las inhibiciones sería un grave mensaje que la dictadura Ortega-Murillo envía a la comunidad internacional, pero a la vez puede servir para alertar de las violaciones a los derechos humanos en la cual está sumergida Nicaragua.

"Me parece que serían señales gravísimas, que simplemente facilitaría si se quiere desde el punto de vista de toma de conciencia de parte de la comunidad internacional. Yo espero que no se tenga que llegar a eso para conseguir esa actitud de alerta que necesitamos de la comunidad internacional que puedan dentro del marco de las restricciones que ya hoy tiene la oposición, que por lo menos puedan seguirse expresando y lleguen a poder inscribirse. Es muy claro que si no hay condiciones va a ser muy difícil pretender que los candidatos por más que puedan expresarse, puedan competir porque otro tipo de inhibiciones existirán desde el punto de vista de uso de recursos, publicidad, etc que les van hacer que ese piso no sea un piso parejo para participar en una elección, de ahí la importancia de las reformas que se han conversado en la OEA" manifestó Chinchilla en 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau.

Chinchilla considera que la garantía para unas elecciones transparente en Nicaragua es que se nombre a un árbitro electoral totalmente independiente, ya que se pueden hacer reformas a las leyes, pero si los Magistrados electorales están "cooptados" por el régimen violarían las reglas. Además que es importante garantizar la "equidad al acceso a los recursos, la libertad de prensa, porque la prensa se convierte en un garante en la posibilidad que se expresen todos en igualdad de condiciones" recomendó.

