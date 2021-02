Presos políticos Hader Gonzáles y Cristian Meneses condenados a 48 años de prisión

11:45 a.m.

Los presos políticos Hader González y Cristian Meneses Machado fueron condenados a 48 años de prisión por la juez sandinista Nancy Aguirre, del Juzgado Décimo Distrito de Juicio de Managua, informó la abogada Yonarqui Martínez. Gonzalez y Meneses fueron detenidos el pasado 15 de agosto cuando retornaba de Costa Rica a Nicaragua por un punto ciego.

La abogada calificó de “injusto” el fallo de la juez Aguirre porque se dedica a condenar a todos los presos políticos del régimen de Daniel Ortega, sin tomar en cuenta la Ley.

LEER MÁS: Nyaletsossi afirma que situación de DD.HH. en Nicaragua preocupa en la ONU

“Hemos denunciado la falta de fundamentación en la sentencia, no se hace una evaluación correcta, no se toma en cuenta la duda razonable, menos la sana crítica, el jueves se mostró bastante grosera con actitud anti ética en cuanto al trato de los abogados. Asimismo se tomó la atribución de interpretar la ley a su manera, de corregir pruebas, eso es ilegal y las pruebas que se presentaron en juicio eran pruebas Nulas y Aguirre les dio aval”, manifestó.

Hader González el joven que regreso del exilio es condenado por la juez Nancy Aguirre a más de 30 años de prisión , multa ridícula. Está es la realidad de los presos politicos condenados injustamente. pic.twitter.com/r7l1OeFlDe — Yonarqui Martinez (@YonarquiM) February 19, 2021

Además, la defensora denunció que la juez Aguirre interpreta la Ley a su manera, pues solicitó que al reo político se le aplicará el beneficio de pobreza, respecto a la multa, pero se lo negaron. “Aguirre ha condenado a un sinnúmero de autoconvocados, lamentablemente es uno de los jueces que está recibiendo expedientes y no toma en cuenta la petición de los abogados a pesar de las inconsistencias (...)se mostró reacia, imponente, no escuchó, se volvió legisladora porque interpreta la ley a su manera, a su beneficio, para poder condenar, le impuso una multa exorbitante, solicite el beneficio de pobreza no le fue concedido”.

Pagarán multa

La judicial también ordenó que ambos sentenciados paguen una multa de 43,400 córdobas por los supuestos delitos de asesinato agravado, crimen organizado, tráfico internacional de drogas y tenencia y uso de armas restringidas, delitos imputados por la Fiscalía tras ser capturados a su regreso del exilio en Costa Rica.

LEER MÁS: Inicia juicio del preso político Dorling Montenegro

La sentencia emitida por la titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua, Nancy Aguirre Gudiel, indica que los presos políticos deberán guardar prisión en el Sistema Penitenciario Nacional hasta el 16 de agosto del año 2050.

Aunque fueron condenados a 48 años, de un total de 92 que había pedido la Fiscalía, por mandato constitucional la pena máxima se reduce a 30 años.