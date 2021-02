9:20 a.m.

Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, respondió a las críticas de la excarcelada política Amaya Coppens y a los ataques desenfrenados de la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo. En una entrevista al periódico La Prensa, Chamorro se refirió a diversos temas, entre ellos, por qué pidió que Estados Unidos se reuniera con Daniel Ortega hasta los posibles ejes de su plan de gobierno.

La semana pasada la ex rea política y líder estudiantil Amaya Coppens calificó a Chamorro de “aristócrata” a través de un escrito en su cuenta personal en Facebook “Mientras Cristiana se queja del "barullo" que no la dejaba tomarse su cafecito tranquila, porque a pesar de sus largas piernas aristocráticas , no logra tocar la tierra, y un grupo de machos conservadores se reúne a comparar sus diplomas”, reza el escrito.

Al respecto, Cristiana Chamorro respondió que en la casa de sus padres no conoció nada de ser “aristócratas” pero sí de ser demócratas porque los gobiernos aristocráticos se posicionan por encima del pueblo, pero, “respeto a quienes con buenas o malas intenciones lo dicen” “Crecimos comprometidos con la defensa de las libertades públicas, los derechos humanos, una democracia con pluralismo político, justicia social y desarrollo económico. Aprendimos desde niños a decirle sí a Nicaragua. En la casa de mis padres no conocí nada de ser “aristócratas” pero sí de ser demócratas, expresarnos libremente, respetar el pensamiento contrario y ser consecuentes con tus ideas”, señala.

La periodista afirmó que no le avergüenza haber nacido en la casa de sus padres, menos de su apellido porque su hogar fue “una escuela política permanente” “A mí no me da vergüenza mi apellido, ni haber nacido en la casa de mis padres que nos dieron el privilegio de vivir en una escuela política permanente. Allí se desayunaba, almorzaba y cenaba escuchando la voz del pueblo en LA PRENSA y aprendiendo a combatir cuatro décadas de dinastía somocista. Llevo con orgullo y agradecimiento a Dios haber nacido en esa cuna hecha en medio de cárceles, exilios, censuras y el dolor terrible de haber tenido que entregarlo todo por la libertad de Nicaragua, como fue la sangre de un ser tan querido como es nuestro padre.”, expresó Chamorro a La Prensa.

Chamorro agregó que Coppens ha demostrado ser una joven auténtica y valiente que merece respeto y sostuvo que su reclamo merece ser escuchado “En mi caso personal, le he pedido una conversación privada porque me interesa mucho profundizar el pensamiento de jóvenes como ella que debemos alentar a seguir expresando en libertad”

“Murillo le tiene miedo hasta su propia sombra”

Respecto a los ataques de la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, Chamorro dijo que Murillo le tiene miedo hasta su propia sombra, porque Daniel Ortega está derrotado “sin Ortega a ella se le termina el poder absoluto”.

En la entrevista, la periodista señala que el régimen sandinista demuestra que no gobiernan sino sólo reprimen a través de las fuerzas armadas pero en unas elecciones libres serían “abrumadoramente” derrotados por la oposición unificada.

“Murillo pareciera atemorizarla la idea de ir a elecciones y ganarle abrumadoramente como lo hicimos en el 90. Con insultos e injurias a mi familia y mi madre, ha evidenciado su temor a mi candidatura porque no hay duda que si hay elecciones libres, junto con los nicaragüenses y el consenso de los bloques políticos le vamos a ganar a Daniel Ortega que, como sabes, no gobierna solo reprime utilizando a la Policía, los paramilitares y antimotines”, indica.

Multilateralismo

Además, Cristiana Chamorro se refirió a su participación en el Diálogo Interamericano, en el que propuso que Estados Unidos a cargo de la administración de Joe Biden se reuna con el régimen de Daniel Ortega y activar el “multilateralismo” dado que Ortega no negociará con la oposición nicaragüense.

“El multilateralismo es un mecanismo mucho más democrático y efectivo que el bilateralismo y unilateralismo de su predecesor. Y dentro de ese esquema, propongo que el nuevo Gobierno envíe una misión de alto nivel para que, junto con la OEA, se sienten con Ortega a conversar sobre los requerimientos políticos y de asistencia electoral que se necesita para una reforma que garantice una votación limpia, democrática, transparente y creíble. Es un mecanismo legítimo de apoyo al fortalecimiento democrático de la región. (...) Es cierto que todos sabemos que lo que Ortega quiere es perpetuarse en el poder ejerciendo la fuerza, decretando leyes antidemocráticas y el fraude con el sueño de salir del Carmen como Castro o Chávez, sus ídolos y mentores. (...) Esto lo vamos a lograr aumentando la presión nacional e internacional, tomándole la palabra y en esto, tomándole la palabra a la “nueva era” de la administración Biden. Siendo realista, el gobierno no está hablando con nadie y menos con la oposición. Yo creo que es necesario abrir canales de comunicación”, manifestó en una entrevista a La Prensa.