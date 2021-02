Amaya Coppens aclara que crítica no era solo para Cristiana Chamorro, sino a oposición en general

La excarcelada política Amaya Coppens aseguró que su crítica en sí no era para atacar a la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, sino al “circo electoral” en el país. Sin embargo, en el escrito la ex rea calificaba a Chamorro de “aristócrata”, lo cual desató controversia en redes sociales.

“Mientras Cristiana se queja del "barullo" que no la dejaba tomarse su cafecito tranquila, porque a pesar de sus largas piernas aristocráticas , no logra tocar la tierra, y un grupo de machos conservadores se reúne a comparar sus diplomas”, reza el escrito de Coppens en su muro de Facebook.

Hoy en una entrevista al periodista Emiliano Chamorro para Radio Corporación, Coppens aseguró que la crítica en sí no era para la aspirante presidencial, pues considera que “tergiversaron” su mensaje y se dejó a un lado la verdadera crítica.

“Quiero recalcar que mi crítica fue generalizada, pero quisieron tomar lo que quisieron tomar y verlo a manera de descalificación en lo que dije de Cristiana, pero nuevamente digo, no me molestan sus piernas, lo que me molesta (es) que no estén sobre la tierra y con tanta esperanza que se ha puesto sobre ella, pero me quede helada cuando se refirió de manera tan insignificante a todo lo que hemos vivido y lo que ha significado vidas destruidas para tanta gente”, manifestó.

En la entrevista Coppens considera que Cristiana Chamorro tiene una “desconexión” de las vivencias del pueblo nicaragüense y calificó de “circo electoral” las aspiraciones presidenciales de miembros de la oposición.

“Yo invitaría, bueno no solamente a Cristiana, y recalco, mi critica en si no es denigrar a Cristiana sino a todo este circo electoral, a todas las personas que están participando de esto, por la manera que lo están haciendo y en su particular (a Cristiana Chamorro) por la desconexión que se nota hacia las vivencias del pueblo nicaragüense y a todo les diría eso; intenten cambiar esa hambre de poder por empatía, por lo que se ha vivido y se sigue viviendo”, dijo Coppens.

La joven sostiene que es “una falta de respeto” minimizar lo que ha sufrido por la represión orteguista el pueblo nicaragüense. Al mismo tiempo, Coppens lamentó los ataques en redes sociales que la tildan de “resentida social”.

“No son momentos normales para hacer una campaña basada mucho en las personas y no en las propuestas. Yo creo que obviamente es necesario encontrar una ruta y apostar la que sea más factible, pero no significa que vamos a callar todo. He recibido ataques en las redes que me tildan de resentida social y demás, pero realmente a mi las piernas de Cristiana (Chamorro) no me importan sean aristocráticas o no; el punto del escrito era eso también, exponer la desconexión que se siente (de Cristiana) y mientras hay un montón de gente esperanzada (y) hablar de esa manera, de todo lo que hemos pasado y todo lo que sigue pasando y minimizarlo a barullo me parece algo completamente desconectado y fuera de contexto”, sostuvo Coppens a Radio Corporación.