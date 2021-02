Ortega y Murillo exhiben como "trofeo" robo descarado del edificio de 100% Noticias

9:10 a.m.

Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezan la consumación de la confiscación de facto o el robo descarado del edificio de 100% Noticias. Este miércoles el Ministerio de salud inaugura un centro de atención para personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción" en las instalaciones confiscadas de hecho, por el régimen criminal.

El régimen trata de lavar el robo pintando nuestro canal con rosado chicha, pero es mas bien le ponen su propio sello al robo, que abarca desde un lapicero, camaras, computadoras, control master, el edificio completo con todos los objetos personales.

El regimen se dedicó estos años a saquear el edificio, prueba de ello es que hasta una mesa que pertenece al set del programa Ellas lo dicen de 100% Noticias, la fueron a colocar a la redacción de Confidencial donde disfrazaron el robo con una casa materna.

LEER MÁS: Carlos Fernando Chamorro: Confiscación a Confidencial es un monumento al crimen

Las inauguraciones del MINSA en oficinas robadas está documentado y seguirán siendo pruebas irrefutables del despojo de nuestra canal de noticias y sala de redacción.

El asalto y robo en las instalaciones el 21 de diciembre del 2018 y encarcelamiento de Miguel Mora y Lucia pineda, no quedarán impunes ante la justicia internacional. Todo es ilegal y represivo a como caracteriza a Ortega y Murillo.

#LoÚltimo La mesa blanca que el régimen colocó en Confidencial para la "casa materna" pertenece al set de ELLAS Lo DICEN de 100% Noticias. El edificio del canal fue saqueado desde diciembre 2018. Regresen lo robado https://t.co/c5dRYgSiMV pic.twitter.com/Mpjoq9ILRw — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) February 24, 2021

Reto a la Corte Suprema de Justicia para que muestren o resuelvan los recursos interpuestos tanto por Confidencial y 100% Noticias, denunciando el acto ilegal de confiscación de facto.

¿Por qué la Corte de justicia no saca ninguna resolución? si fallan avalando una confiscación estarían prevaricando contra la misma constitución política que prohibe en su articulo 44 la confiscación de bienes Y su actual silencio los convierte en cómplices, por no ordenar la devolución de bienes que no le pertencen al MINSA.

Ortega y Murillo muestran que están en el poder por la fuerza, al pintar todo el edificio de 100% Noticias en rosado chicha, el color de propaganda de la vicepresidenta sancionada.

SEGUIR LEYENDO: Gustavo Porras reitera inhibiciones a opositores para permanencia de Daniel Ortega

Robaron un canal de televisión completo, y lo presentan como trofeo ante sus fanáticos, como un símbolo de victoria, pero en realidad en un símbolo de su derrota porque no pudieron callar la verdad y al periodismo independiente.

Esta semana Ortega clamó en su discurso para que Estados Unidos y la Unión Europea le quite las sanciones a su familia y sus funcionarios. Les recuerdo que están sancionados por crímenes de lesa humanidad, por ser responsables del asesinato de más de 328 personas en el 2018, por herir a más de 2 mil manifestantes, por obligar a 100 mil nicaragüenses exiliarse, por encarcelar a más de 800 personas de las cuales 120 siguen como presos políticos. Están sancionados por encarcelar a periodistas y robarse 100% Noticias, Confidencial y 9 oficinas de ONGs.

Pese a que el canal está 100% desmantelado, al robar nuestras camaras, computadoras, control master, y pertenencias personales, seguiremos denunciando a los criminales que matan, censuran y roban.

Nos amenazaron, nos encarcelaron, nos robaron, pero no pudieron callar la verdad, seguimos con las botas puestas para informar y dar la batalla por las libertades de Nicaragua y la mejor forma de luchar por la libertad de prensa, es seguir informando.

LEER MÁS: Cristiana Chamorro: "En la casa de mis padres no conocí nada de ser aristócratas pero sí de ser demócratas"

Mientras tengamos una computadora, internet, un celular y como dijo Pedro Joaquin Chamorro, aún dentro de una celda, seguiremos denunciando a esta dictadura criminal con pies de barro.

Las dictaduras caen, pero el pueblo y los periodistas quedamos. Eso está escrito, en cualquier momento la dictadura caerá.

Nicaragua es libre para la Gloria de Dios.

Escrito de Lucía Pineda Ubau, Directora de 100% Noticias