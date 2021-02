Manuel Urbina Lara: "palabras de un condenado" envía nueva carta ante su detención ilegal

10:15 a.m.

El Abogado opositor al régimen de Daniel Ortega, Manuel Urbina Lara, quien continúa detenido tras verse involucrado en un accidente de tránsito en el que murió una persona que le daba raid en su camioneta, mandó nuevamente un mensaje escrito con su puño y letra. Bajo el título "palabras de un condenado" Urbina Lara reitera que pese a la situación que atraviesa nada le hará cambiar su postura. El juicio del abogado fue nuevamente reprogramado y se espera que se realice este lunes.

“Lo que he dicho, dicho está, no se puede cambiar la historia, podrán los malvados enjaular a un ruiseñor y someterle a cruel trato, pero jamás, jamás lograrán silenciar su canto. Canallas, si tenerme encarcelado nos les baste, tortúrenme, mátenme y si aún así no se sacian después de muerto hártense mi cuerpo” señala parte del mensaje emitido por Manuel Urbina Lara.

Lea Además: Dictadura convierte al abogado opositor Manuel Urbina Lara en reo político

De igual manera en el corto mensaje Urbina Lara asegura que “la obra aún no ha terminado, no ha llegado la hora de bajar el telón, adelante” finaliza diciendo el abogado opositor al régimen de Daniel Ortega.

El pasado 17 de febrero Lara hizo llegar un primer mensaje al pueblo de Nicaragua a través de su amigo el periodista José Abraham Sánchez en el que manifestó “quizás estas sean las últimas palabras que recibas de mí, pido no las guardes, compartirlas con mis amigos quienes son tantos y buenos, compartirlas con el pueblo al que tanto amo. Jamás, Jamás voy a pedir clemencia ni ponerme de rodilla ante ningún verdugo, he nacido libre, he vivido libre y voy a morir libre… quizás estas sean las últimas palabras que recibas de mi" expresó Urbina Lara en su mensaje.

Lo Hechos

El pasado 24 de enero José Antonio Rizo Castro de 30 años, murió al volcarse la camioneta en la que viajaba al raid, la cual era conducida por el abogado Manuel Urbina Lara.

En una transmisión por Facebook Live, Urbina Lara informó que un automóvil le invadió carril y al tratar de esquivarlo perdió el control cayendo en una pendiente de unos 20 metros de profundidad.

Lea Más: Libertad para Manuel Urbina Lara demanda familia de fallecido en accidente de tránsito

La familia de Rizo Castro quiere mediar con el abogado y ha demandando su libertad, pero la fiscalía y la policía se los impiden. La familia de Rizo hasta comida le ha llevado al abogado a la cárcel.