Policía amenaza, manosea y catea a periodistas al salir del hotel donde se realizaba actividad de UNAB

Varios periodistas independientes que asistieron a dar cobertura al acto del lanzamiento de la candidatura del opositor Félix Maradiaga denunciaron en sus redes sociales el acoso, manoseo y amenazas por parte de agentes de la sancionada policía sandinista al finalizar la cobertura de dicho evento este domingo.

Tal es el caso de Kastalia Zapata quien a través de su cuenta en Facebook denunció “¿a cuenta de que una oficial de la policía tuvo que tocarme los pechos en varias ocasiones para poder ingresar a dar cobertura periodística a un hotel capitalino? ¿Dizque requisa? Al reclamarle me dijo: tranquila no soy lesbiana. No se trata de orientación sexual, sino del abuso...Así trabajamos las y los periodistas independientes en Nicaragua. Esta profesión es de valientes” señaló la comunicadora.

Lea Además: Periodistas nicaragüenses denuncian ante la CIDH confiscación y asedio

De igual manera el periodista y director de los medios Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, Carlos Fernando Chamorro indicó “la Policía los bajó del vehículo para tomarles fotos, revisar equipos y requisó la libreta de notas de la reportera” al mismo tiempo catalogo este hecho como “espionaje ilegal”.

“Condenamos el cateo policial contra los periodistas de confidencial, que brindaron cobertura al lanzamiento de la candidatura de Félix Maradiaga, la Policía los bajó del vehículo para tomarles fotos, revisar equipos, y requisó la libreta de notas de la reportera. Espionaje ilegal” señaló Chamorro en su cuenta de Twitter.

Hecho similar denunció el periodista de Articulo 66 Noel Miranda a través de su cuenta de Facebook, destacando “al disponerme a salir, cuatro oficiales de la Policía orteguista que eran parte de un fuerte contingente de uniformados que asediaban el lugar, me detuvieron, solicitaron mis documentos, revisaron hoja por hoja mi libreta de apuntes, me tomaron fotografías y cuestionaron mi trabajo periodístico, uno de los oficiales con ánimo de "atemorizarme" dijo: "Ahora que estás solo, ¿por qué no tiras el veneno como lo haces en Artículo 66? Te crees hombrecito". Luego, un antimotín me ofendió y me dijo que "Félix Maradiaga no te va a defender, ¡brincá chavalo loco!” señala el comunicador en su publicación.

Lea También: Foro de periodistas independientes condena intimidación y asedio a Kalúa Salazar de Radio La Costeñísima

“Para colmo este oficial que aparece en fotografía, me aventó dos veces y me dijo que estaba en la mira. "Qué me quedas viendo? ¿Te estás memorizando mi rostro? Y posterior empujó con violencia mi motocicleta, mientras yo intentaba encenderla.

Es lamentable que este aparato represor actúe de esta manera, porque lo único que hacemos los y las periodistas es realizar nuestro trabajo con objetividad y profesionalismo. Es falso que "lancemos veneno", porque decir la verdad no es ninguna ofensa. Pese a esta nueva agresión, le informo a la Policía de Daniel Ortega que seguiré haciendo mi trabajo, les guste o no, porque no se calla la verdad amenazando y agrediendo a periodistas. Tenemos Derecho a informar” continuó denunciando el comunicador.

Yelsin Espinoza de la plataforma digital Nicaragua Actual denunció también haber sido víctima de los abusos de poder por parte de los agentes de la sancionada policía sandinista “nos bajaron del carro, revisaron el carro, a mí me revisaron mi mochila me la quiso quitar un policía para llevársela a su jefe pero le dije no yo se la voy a llevar, se la lleve y le dije esto es lo que yo ando, nos tomaron fotos, también al carnet de Nicaragua Actual” explicó el periodista.