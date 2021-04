Diputado Maximino Rodríguez fue intubado en UCI por coronavirus, lucha por su vida

11:40 a.m.

El diputado Maximino Rodríguez fue intubado este lunes, tras presentar complicaciones respiratorias por el Covid-19, confirmó su esposa Liseth Montenegro a 100%Noticias. El legislador se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Militar.

Montenegro detalló que el diputado fue hospitalizado a las 10:00 de la mañana del domingo 04 de abril, pero en horas de la madrugada los médicos le notificaron que su esposo requería ser intubado.

“Al inicio estuvo bien, pero desde el miércoles 31 de marzo empezó a sentirse mal, a los dos nos dio coronavirus, pero lamentablemente él (Rodríguez) no ha progresado porque presenta un cuadro respiratorio, tiene afectado el pulmón el izquierdo y fue intubado hoy en horas de la madrugada en el Hospital Militar. Ahorita estamos aquí no me dejan verlo”, expresó la esposa del legislador a 100% Noticias.

LEER MÁS: Diputado Maximino Rodríguez positivo a Covid-19

Según Montenegro, la noche de ayer domingo lo vio a través de una videollamada “el doctor que estaba de turno me ayudó con una videollamada, él (Rodríguez) me levantó la mano como en significado “estoy luchando por mi vida”, no puede hablar porque está con una máquina”, dijo.

El diputado liberal informó el pasado 21 de marzo que se había contagiado con el virus a pesar que siguió todas las recomendaciones higiénicas y de distanciamiento físico.

El próximo 19 abril Rodríguez cumplirá 60 años.

SEGUIR LEYENDO: Minsa registra 178 muertes y 6.697 casos de coronavirus

El pasado 21 de marzo en redes sociales, el diputado llamó a la ciudadanía a cuidarse, al mismo tiempo, que señaló que asistió a sesiones plenarias con síntomas pues ignoraba que fuera coronavirus.

“He usado mi mascarilla o tapaboca, como le llaman. Algunos de mis compañeros de trabajo se burlaban, pero luego muchos de ellos tristemente murieron, otros se salvaron del coronavirus. Hoy me toca a mí enfrentar esta enfermedad, estoy estable pues es importante prepararse psicológicamente para evitar bajas defensas inmunológicas, creo que saldré bien de este episodio de mi vida”, escribió Rodríguez en ese momento.