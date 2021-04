Niño nica abandonado y su mamá fueron secuestrados por traficantes, aseguró tío del menor

El niño nicaragüense abandonado en la frontera sur de Estados Unidos viajaba junto a su madre, pero fueron secuestrados por traficantes, quienes pidieron rescate por ellos, informó Misael Obregón, quien se identificó como tío del niño nicaragüense en una entrevista al periodista Miguel Mendoza.

El tío del menor informó que su hermana (secuestrada), su sobrino y dos de sus hijos fueron separados en el trayecto “El salió de Nicaragua acompañado con su mamá. El niño no salió solo en ningún momento. Y al llegar a la frontera de México, a la mamá la agarró Migración de Estados Unidos, junto con el niño, pero desgraciadamente los deportaron inmediatamente para México”,

En ese momento, su hermana y sobrino fueron secuestrados por traficantes que pidieron diez mil dólares por el rescate “los tiran a su suerte, si los matan o les pase lo que les pase, a ellos no les importa”. El afectado explicó que todos lograron llegar a territorio estadounidense, pero el niño y su mamá fueron devueltos a México por las autoridades. Los otros dos menores (sus hijos) al no viajar acompañados por sus padres fueron llevados a un centro en Donna, Texas y ya se encuentran con él.

A pesar que Obregón no brindó detalles sobre las circunstancias del secuestro, explicó que no tenía la cantidad de dinero que pedían para pagar el rescate de ambos, por lo que tuvo que elegir, junto con su hermana, que liberaran primero a su sobrino “Yo les dije que yo les pagaba, pero si ellos los pasaban para acá, para Estados Unidos. Yo tengo el contacto con ellos (secuestradores) siempre, porque ellos tienen a mi hermana todavía”, manifestó.

Según Obregón, las autoridades se comunicaron con él y se encuentra haciendo los trámites correspondientes para que le entreguen al menor “Yo me voy hacer cargo de él, como si fuera uno de mis hijos” dijo. Los nicaragüenses son procedentes de El Rama, de la Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua.

Hechos

A través de un video que circula en redes sociales, se observa a un menor de entre 10 a 12 años pidiendo ayuda a un agente de la patrulla fronteriza.

El menor nicaragüense de 10 años abandonado en la frontera solloza: "¿Me puede ayudar? Es que venía con un grupo de personas y me dejaron abandonado", informa NBC News. El video, grabado el jueves en el Valle del Río Grande, muestra al niño atemorizado y diciendo que no sabía dónde estaba el grupo de migrantes con el que viajaba.

"¿Me puede ayudar? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están. Yo vengo (a pedir ayuda) porque si no, ¿por dónde me voy a ir? A mí me pueden robar, secuestrar o algo. Tengo miedo", dice el niño a las cámaras.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó que el niño nica fue abandonado por coyotes el pasado primero de abril.