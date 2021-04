La próxima semana la aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, sostendrá un encuentro con el Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana para conocer el proceso y metodología para la selección de precandidatos de las fuerzas de oposición en el país. Sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional a reformas electorales y escogencia de magistrados electorales, Chamorro espera que no sea una reforma “ a la medida” de Daniel Ortega.

“Mi aspiración sería competir en Unidad Nacional, no separados y no divididos, por qué la división de la oposición no da esperanza, mi esperanza sería que todos nos unamos y tengamos una sola casilla no pierdo las esperanzas. Voy a visitar las casillas, el próximo martes a las 10 de la mañana hice cita para visitar la casilla de Ciudadanos por la Libertad (CxL) conocer en detalle los mecanismos que anunciaron al público porque sobre esos mecanismos tengo varias preguntas que voy a hacer para saber hasta dónde una candidata independiente puede participar”, expresó Chamorro.

En una conferencia virtual, la aspirante agregó que eventualmente visitará la casilla del Partido Restauración Democrática (PRD) “voy a ir a visitarlos a ellos y conocer los requisitos, pero en este momento no he decidido una inscripción porque no me veo claras las condiciones de la unidad”

Chamorro manifestó que no pierde las esperanzas en la unidad entre la Alianza Ciudadana y Coalición Nacional “en Semana Santa vi un intento de acercamiento de parte del PRD con CxL, no se logró por unos problemas de comunicación, pero lo importante es que la voluntad está ahí, la voluntad de buscar, de hablar y el deseo de construir una unidad”

Reformas electorales

Tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sobre la convocatoria para elegir nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral y reformas electorales, la precandidata esperaba que Porras anunciara la liberación de presos políticos y el levantamiento del Estado de sitio.

“Esperaba escuchar que se iba a levantar el Estado de sitio, esperaba escuchar que se iba a liberar a los presos políticos, que los distintos precandidatos a la presidencia van a tener libre movilización y no van andar con cuatro patrullas de policías perseguidos porque estamos en un Estado de sitio, lo que esperaba escuchar era la libertad de movilizarnos, la libertad de podernos expresar, ante un posible proceso electoral en libertad; obviamente no fue eso, sino un poco más de lo mismo anunciar las reformas al Consejo Supremo Electoral genera desconfianza en un sistema que gobierna para un partido y no para los nicaragüenses”, manifestó.

Chamorro dijo que espera que se realice un proceso de selección transparente como demandan los nicaragüenses “tenemos dos alternativas o logramos el cambio en estas elecciones o es la continuidad de la dictadura del fraude, espero que estas ternas ofrezcan un Consejo Supremo Electoral como el que esperan todos los nicaragüenses legítimo, creíble, honesto, transparente y que se deba al pueblo de Nicaragua y que no se deba ningún partido político, que se deba al respeto que merece el voto de los nicaragüenses”.

Para Chamorro, sin reformas electorales consensuadas con la oposición y con magistrados honestos, el anuncio de Porras sería reformas a la medida para la perpetuidad de Daniel Ortega en el poder, por eso insistió en que finalice el Estado de sitio en el país.

“Elecciones bajo un Estado de sitio son imposibles de realizar, en represión y Estado de sitio no podemos levantar una bandera, no podemos expresarnos en libertad para elegir a alguien en libertad, sería ideal que se dieran reformas que pudiéramos tener la opción de votar en diferentes partidos y en diferentes casillas, pero el régimen de Daniel Ortega nos ha venido secuestrando, nos ha venido reduciendo, toda la ciudadanía debe seguir exigiendo estás reforma para que los nicaragüenses puedan ir a votar y se le respeté su voto”, dijo Chamorro.