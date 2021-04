Trabajadores del Minsa que idolatran al régimen de Daniel Ortega fotografiaron a opositores como Vilma Núñez, Defensora de Derechos humanos, Fabio Gadea, propietario de Radio Corporación y al cronista deportivo Edgard Tijerino. Los tres se fueron a poner la vacuna contra el Coronavirus en hospitales públicos bajo la administración del Minsa, que son los únicos que tienen las vacunas donadas y no compradas por el régimen.

Los fanáticos de Ortega y de Murillo quieren hacer ver con las fotos que es un favor o dádiva que dan a los nicaragüenses al prestar el servicio de salud que la misma constitución dice que es gratuita. Las vacunas anticovid han sido donadas por el programa COVAX, la India y algunas dosis de Rusia. Ortega y Murillo no la compraron de su bolsa, expresa algunos comentarios.

Por su parte Edgar Tijerino del programa Doble Play, manifestó a través de las redes sociales que se había vacunado contra el coronavirus y destacó, “me vacuné. Una de las señoras que me atendió -muy bien, por cierto- usaba una camiseta "Daniel 2021", y le pregunté si sería atendido igual de llevar mi apreciada camiseta "No más Daniel" para la segunda dosis. Me aseguró que sí. Ya veré si me dejan entrar al "Berta". No lo creo” publicó Tijerino en Twitter.

De igual manera el activista Levi Rugama condenó a través de su cuenta en Twitter este actuar de fanáticos sandinista en contra de opositores que hacen uso del sistema de salud público al aplicarse la primera dosis contra el Covid-19.

“Cuanta indignación al saber cómo trabajadores de la salud con afinidad al régimen en Nicaragua tratan de humillar a opositores y defensores de DDHH al acudir por la vacuna contra el COVID. La salud es un derecho y ni siquiera las compró el Estado, son donaciones, sinvergüenzas” expresó Rugama.