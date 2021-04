Firma de Paul Oquist aparece en acuerdos presidenciales del 8 de abril publicados en la Gaceta

10:25 a.m.

El régimen de Daniel Ortega mandó a publicar en la Gaceta dos acuerdos presidenciales firmados por Paul Herbert Oquist Kelley, asesor del secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia, el 12 de abril, día de su deceso. Oquist Kelley, fue sancionado en octubre pasado por el Gobierno de los Estados Unidos.

En la Gaceta, diario oficial de los nicaragüenses, el 12 de abril se divulgó el Acuerdo Presidencial N° 67-2021 “Autorizar a la Procuradora General de la República para que comparezca ante la notaría del Estado suscribir escritura pública donación a favor de la alcaldía del municipio de Somoto, una propiedad perteneciente al Estado de la República de Nicaragua”. Dicho acuerdo supuestamente fue firmado por Oquist el 6 de abril, pero publicado seis días después “Dado en la ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, el día 6 de abril del año 2021. Daniel Ortega Saavedra presidente de la República de Nicaragua. Paul Oquist Kelly, Secretario Privado para Políticas Nacionales”

“Nos llamaron en la madrugada, porque él murió a las 11 y piquito de la noche de ayer (12 abril), y ya quedamos, como dicen, con el Corazón rasgado, aruñado, pero también el Corazón lleno de Confianza en Dios”, dijo Rosario Murillo, vicepresidenta sancionada, en su acostumbrada alocución el 13 de abril.

El segundo Acuerdo Presidencial N° 71-2021 “Autorizar a la Procuradora General de la República para que comparezca ante la notaría del Estado a suscribir escritura pública de donación a favor de la Alcaldía municipio de Managua, de dos inmuebles pertenecientes al Estado de la República de Nicaragua, ubicados en la comarca Sabana Grande, Managua, para la construcción de viviendas de interés social y proyectos de Bismarck Martínez”. Este documento fue publicado el 13 de abril, día en que Rosario Murillo confirmó la muerte de Oquist.

“Dado en la ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, el día 8 de abril del año 2021. Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua. Paul Oquist Kelly, Secretario Privado para Políticas Nacionales”, reza el documento firmado el 8 de abril.

¿Paul Oquist consciente para firmar documentos?

El último acuerdo presidencial firmado por Paul Oquist fue el 8 de abril, cuatro días antes de su deceso, ante esto, saltan las preguntas ¿Paul Oquist estaba consciente para firmar documentos? ¿Son válidos estos acuerdos? ¿estaba hospitalizado en las fechas mencionadas?

Para la ex guerrillera Dora María Téllez, evidentemente Paul Oquist se encontraba hospitalizado e inconsciente para firmar documentos presidenciales “Se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos, intubado, todo eso puede ser refutado de nulidad, sacando una certificación del Hospital Militar ¿a partir de qué fecha estuvo hospitalizado? entonces todo lo que aparece firmado desde entonces hasta el momento en que falleció puede ser refutado de nulidad, incluso acusado Daniel Ortega de falsedad en la representación porque está la firma de una persona que han estado en la incapacidad de firmar”, dice

Según Téllez, Ortega pudo nombrar rápidamente a otro secretario, pero ese no es el estilo de una dictadura “la dictadura de Daniel Ortega hace cualquier cosa fuera de la ley, encima de la ley, aparte de la ley, no les importa en lo absoluto porque obviamente no hay ningún tribunal al que se pueda recurrir que sea verdaderamente apegado a la ley y verdaderamente parcial, en el cual una persona que se ve afectada por estos decretos pueda recurrir y decir esto es nulo, esa es la situación en la que estamos”, dijo Téllez a 100%Noticias.





Oquist Kelley, secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia, fue sancionado en octubre pasado por el Gobierno de los Estados Unidos, junto a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido, así como a la Caja Rural Nacional (Caruna), por "permitir y beneficiarse de las actividades represivas" del Ejecutivo presidido por Ortega.



Sobre Oquist Kelley, Washington detalló entonces que "juega un papel principal en el encubrimiento y justificación de los delitos del régimen y abusos de derechos humanos" en el marco de la grave crisis en la que está inmersa Nicaragua desde abril de 2018.



Oquist Kelley era un estadounidense nacionalizado nicaragüense que trabajó con Ortega desde la década de 1980 cuando los sandinistas gobernaron por primera vez.

La Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro bloqueó todas las propiedades o activos que tiene en Estados Unidos o bajo el control de estadounidenses, y le prohibió cualquier transacción con ciudadanos de ese país.



Tras esa sanción, Ortega canceló el nombramiento de su asesor de la junta directiva de la Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic), a la que pertenecía desde 2007, y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), de la que era miembro desde 2017.