Policía roba y agrede a periodista de Literal Ni, lo amenazan con "tirarlo a un cauce"

Agentes de la sancionada policía sandinista agredieron al periodista Alberto Miranda de Literal Ni cuando daba cobertura a una protesta que realizaba un ciudadano identificado como Henrry Aguilar en la pista el Dorado en Managua, así lo denunció el comunicador independiente.

“Fui golpeado por la policía sandinista, me detuvieron luego de dar cobertura a la protesta cívica que un pastor estaba manifestándose en la pista el Dorado, la guardia me detuvo me quitó mis documentos, me tomaron fotos, me rompieron la mascarilla que tenía, me la quitaron de la boca, me la arrancaron, me golpearon el pecho continuamente, me amenazaron, me dijeron te vamos a tur…” denunció el periodista.

Policía y paramilitares golpearon y amenazaron de muerte al periodista @Almir1293, reportero del portal digital @literalnica. Miranda responsabiliza al Estado de Nicaragua por lo que pueda pasarle en los próximos días. pic.twitter.com/Z8hw3kGmis

Asimismo, manifestó que un comisionado amenazó con tirarlo a un cauce que se encontraba en las cercanías donde fue retenido “ unos paramilitares me quisieron arrebatar mi celular, me robaron dinero, me robaron un adaptador para agarrar wifi para mi computadora” continúa explicando en su denuncia Miranda.

Protesta con bandera nacional

Más temprano, el ciudadano y pastor Henrry Aguilar realizó una protesta con una bandera azul y blanco, para hacer un llamado a las organizaciones opositoras, Alianza Ciudadana y Coalición Nacional, que dejen de emitir comunicados y realicen acciones en concretas.

“Hacerle un llamado a las dos organizaciones que dejen de estar haciendo comunicados que no van a llegar a nada, podrán tener un cerro de comunicados y el régimen no se va a mover, hay que salir a las calles, hay que salir a protestar, porque es fácil acomodarse en un sillón, en un aire acondicionado y decir quedémonos en la casa, esa no es la lucha, ningún régimen ha caído a través de comunicados, ninguna dictadura ha podido salir a base de sacar comunicados que solo llenan el léxico de quienes los escriben” expresó Aguilar.