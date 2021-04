Policía sandinista agrede a periodista Kalua Salazar al salir de su casa en Bluefields

La periodista y directora de prensa de Radio La Costeñísima en el Caribe sur de Nicaragua, Kalúa Salazar fue agredida por oficiales de la sancionada policía sandinista al momento que se disponía salir de su domicilio rumbo a su centro de trabajo impidiéndole realizar sus labores informativas este 19 de abril cuando se cumplen tres años de la rebelión de abril del 2018. Oficiales de la sancionada Policía mantienen un asedio permanente en contra de la periodista en su casa de habitación fotografiándola a ella y a sus niñas.

Estaba saliendo para la radio, una camioneta de policía no me deja salir de mi casa, un antimotín me golpeó y no me dejan salir de casa, todo esto pasó a vista de mi mamá y mis hijas" señaló en su cuenta de Twitter la periodista de Radio La Costeñísima.

Asimismo, la organización Iniciativa Mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos denunció el caso de la periodista a través de sus redes sociales en la que alertan, “policía nacional atenta contra la vida de la periodista Kalúa Salazar y le impide salir de su casa, la cual mantiene bajo asedio” manifiesta la organización en su publicación.

Salazar es madre de dos niñas menores de edad, una de ellas producto de la acción agresiva de los oficiales del régimen sandinista en contra de su mamá la madrugada de este lunes, le provocó un ataque de pánico.

Judicialización contra Kalúa Salazar

El pasado 27 de septiembre de 2020 Kalúa Salazar jefa de prensa de Radio la Costeñisima fue declarada culpable de calumnias. Un fallo dictado por la jueza Deyanira Traña, del Juzgado Local Penal de la ciudad de Bluefields por la acusación interpuesta por exfuncionarias de la alcaldía de El Rama.

Salazar fue acusada por Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruíz y Cinia Griselda Centeno de “ser víctimas del delito de Calumnia”, luego de que Radio La Costeñísima difundiera una denuncia titulada: “Se destapa Corrupción en la Alcaldía del Municipio El Rama", el pasado 04 de agosto de 2020.