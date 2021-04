Nelson Lorío denuncia torturas psicológicas en el Chipote, policías le mostraban videos del asesinato de su hijo

Nelson Lorío padre del niño asesinado por paramilitares y Balbino Colleman denunciaron en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, la detención arbitraria y torturas psicológicas por parte de la sancionada policía sandinista. La detención se registró el 20 de abril.

“Me capturaron tratando de hacer un acto cívico en conmemorativo a abril, tercer año de lucha, la verdad que no se pudo porque fuimos capturados por paramilitares, al momento de la captura fue una agresión brutal en contra de nosotros 7, no fue una detención legal, fue un secuestro ilegal en una vía pública y tratados como delincuentes”, denunció Lorío.

Asimismo, el denunciante señaló que en ningún momento fueron interrogados por el supuesto delito que le querían imputar “en mi caso no me preguntaron nada por lo que se está denunciando que según ellos fue un robo de carro, eso nunca se dio, a nosotros nos sacan a las 11:45 con uniforme azul como todo delincuente y nos toman fotos al lado de la camioneta que nos capturaron y nos vuelven a ingresar pero a mi de ese delito no se me pregunta nada, me empiezan a preguntar sobre la muerte de mi hijo” expresó Lorío.

“La guarda constantemente cada 45 minutos me sacaban de mi celda y me presentaban los videos de donde ellos mataban a mi hijo y me preguntaron si la versión que yo tenía la mantenía firme porque ellos tienen otra versión… tuve acceso a una denuncia que ellos tiene en la que dicen que empezaron a hacer una investigación en junio y las investigaciones concluyen en octubre de 2018, la cual le pregunté que porqué no se continuaba la investigación y siguió leyendo lo sucedido en ese escrito era una falta de respeto porque hay cosas que no pasaron” reveló Lorío.