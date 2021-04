Teyler Lorío, niño asesinado por régimen sandinista cumpliría hoy 4 años

Este 7 de abril, el niño Teyler Lorío Navarrete cumpliría 4 años de vida, pero fue asesinado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante la masacre realizada para quitar las barricadas en Managua. Esta mañana, los padres del menor visitaron su tumba “tristeza nos agobian, hasta el cielo besos mi príncipe”

En redes sociales, Nelson Lorío escribió “Hoy hace 4 años te recibí en un hospital capitalino con lágrimas y alegría, hoy solo lágrimas y tristeza nos agobian, hasta el cielo besos mi principe, feliz cumpleaños entre los ángeles nicaragüenses que te rodean”.

Al respecto, la Asociación Madres de Abril, (AMA), exigió verdad y justicia porque el asesinato sigue en la impunidad, la demanda fue acompañada con un relato del crimen contra el menor.

“Cuando nació, dice Nelson, con orgullo, yo fui el primero que lo agarró y le di con una jeringuita leche, con ese cariño vino al mundo. Un niño muy querido por su abuelos, paternos, lo cuidaba mientras Nelson trabajaba: el abuelo (falleció hace 1 año) era de los que se molestaba si no se lo llevaba, llegaba a buscarlo a la casa, se encariño con él.

El carro azul en el que lo paseaban, su ropita, sus peluches, el carrito de baterías con el que jugaba y un pequeño lanzamortero hecho de plástico que le habían regalado, son guardados como “tesoros” por sus padres. Lo único que se llevó cuando lo enterraron fue un pequeño peluche de tigre amarillo con rayas negras del que no le gustaba despegarse. “Era su juguete preferido”, cuenta su padre.

Hoy hace 4 años te recibia en un hospital capitalino con lagrimas y alegria hoy solo las lagrimas y tristeza nos agobian hasta el cielo besos mi principe feliz cumpleaños entre los angeles nicaraguenses que te rodean 😭😭😭 pic.twitter.com/dT83X7VOZK — Nelson Lorio (@LorioNelson) April 7, 2021

La mañana del 23 de junio de 2018, salieron con retraso de la casa, el día estaba gris y quería llover, ella recuerda que Nelson me dijo mejor andate para el trabajo y yo me llevo a los niños. Pero cuando llegaron a la parada, del Iván Montenegro Karina, tuvo una corazonada y decidió bajarse y se fue con ellos”. Todo se veía en calma, sólo miraron una fuerte presencia policial. Más tarde se enteraron que el llamado “Plan Limpieza”, se ejecutaría ese día 23, Día del Padre, en el sector comprendido entre el Barrio 8 de Marzo y Américas 1.

Mientras caminaban para llegar pronto a la casa del abuelo de Teyler (América 3), en una de las esquina escucharon disparos, caminaron más rápido, al momento que van pasando por el colegio Américas 1, escuchan un primer disparo seco, pausado, eran ya las 6:20, estaban a 5 cuadras de la casa del abuelo, caminaron más más rápido. Nelson, cargaba en sus brazos al niño, en el preciso instante que vuelve a ver, un disparo impacta en la cabecita del niño. Desesperados, piden ayuda, hasta que una señora los deja entrar a su casa, aún con el miedo, de los disparos, le lavó su cabecita, el niño convulsionaba. Karina corrió desesperada a pedir ayuda, hasta que en una moto pudo llevarlo al Hospital Alemán Nicaragüense.

Karina, señala que ya en el Hospital, lo atendieron rápido, lo pusieron en una camilla, le metieron un sonda en la boca y me dijeron que me saliera, a los 5 minutos la doctora me informó que no pudieron hacer nada y que debería traer la cajita, para retirar su cuerpo.

La constancia extendida por el Hospital Alemán Nicaragüense señala que la causa de muerte del niño, Teyler Lorío Navarrete de 14 meses de edad, era «sospecha de suicidio». La familia reclamó al centro médico las razones de establecer esta causa de muerte y las autoridades no les dieron explicaciones”, indica el relato íntegro de los padres de la víctima.