Abogada Yonarqui Martínez confirma ser positiva de Covid-19

La abogada defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez, aseguró a través de su red social en Facebook que luego de realizarse exámenes para determinar si los síntomas que presenta eran relacionados con el covid-19, los resultados de éste arrojaron positivo de coronavirus por lo que permanece en reposo como se lo han recomendado fuentes médicas.

“Hoy los resultados de los exámenes confirman un diagnóstico de covid19, por recomendaciones médicas debo de estar en reposo, y aislamiento. Agradezco a todos por sus buenos deseos” manifestó la abogada.

Asimismo, agradeció a las personas que le han apoyado en este memento duro para su salud, “doy gracias a Dios y a los tres ángeles que Dios puso en mi camino que gracias a ellos puedo ahora estar peleando con ese virus dos de ellos no puedo mencionar su nombre por seguridad, pero saben que los tengo en muy alta estima. Agradezco al ángel que con amor, entrega y amistad ha estado conmigo es este momento tan difícil, un abrazo Dra. Magda Alonso la amo de corazón. Si todos los médicos fueran como ellos seguro el sistema de Salud fuese otro. Bendiciones” dijo Martínez.

El pasado 2 de mayo la abogada de presas y presos políticos y defensora de derechos humanos, denunció en su cuenta de twitter que el Ministerio de Salud, le negó el examen del covid-19. Martínez explicó que presentó síntomas de coronavirus y para confirmar si está contagiada se dirigió a una unidad de salud pública para que la atendieran. En Nicaragua solo el Ministerio de Salud, tiene las pruebas para el covid-19.

"Se me ha negado el derecho a saber si soy portadora de COVID19. Presento los síntomas, tengo factores de riesgo, asistí a una unidad de salud pública, pasé 8 horas esperando para que me atendieran. No me hicieron la prueba y no se me explicó porque no la hacían" denunció Martínez.

Además de Martínez su asistente también está con los síntomas de coronavirus y se están asistiendo en sus respectivas viviendas.