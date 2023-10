INSS niega pensión a mujer viuda por coronavirus

Sandra Pérez, viuda del señor Víctor Manuel Zeledón Rodríguez quien falleció el 26 de julio de 2020 a causa del coronavirus denuncia que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS, no le ha entregado la pensión de viudez a la que tiene derechos según la ley, pues el ahora fallecido la había inscrito como beneficiaria y todos su documentos se encuentran en regla. Incluso manifiesta que un abogado del INSS en Chinandega le redactó un documento para que ella durante el mes de julio de 2020 pudiera sacar la pensión debido a que él se encontraba internado en el hospital.

“Lo que es el INSS me está robando lo que es de mi esposo, el difunto y que falleció el 26 de julio de 2020, me deja como beneficiaria y con todos mis documentos en regla y estando activa, con la supervivencia que firmábamos cada año, me han llevado y llevado con resoluciones hasta darme las cuarta resolución negándome la pensión que él me dejó y el único argumento que les da por decirme es que él no muere bajo mi techo, cómo va a morir él bajo mi techo si él fallece en un hospital por deficiencia respiratoria aguda, que fue por Covid” expresó a 100% Noticias Pérez.

Además, manifiesta que la relación matrimonial entre el ahora difunto y ella duró 23 años los cuales ella se los ha comprobado a las autoridades del INSS sin embargo a casi un año del fallecimiento de su esposo no ha podido recibir ni un córdoba de la pensión.

“El siempre estuvo hasta el último día de su partida, fueron 23 años, se los he comprobado, pero siempre, me lo han negado y yo no tengo culpa que el INSS esté quebrado, que esté en la bancarrota, es algo que él me dejó y quiso dejarme, me dejó como beneficiaria y me dijo que nunca me dejará robar lo que por derecho él decidió dejarme a mí” manifestó Sandra.

Pérez inició un proceso legal. El pasado 18 de mayo demandó al INSS para reclamar lo que por derecho le corresponde, y que se convertiría en su única fuente de ingreso. Sandra tiene una epicrisis en el que los médicos detallan que no puede laborar, ni pasar mucho tiempo de pie, tras una serie de 4 operaciones su columna.

“Ahorita tengo los papeles dentro de los juzgados el 18 de mayo fui a meter a través de un abogado que me está apoyando, y esto no lo voy a dejar hasta llegar a ganarlo. Tengo una epicrisis que me acaba de dar ahorita donde no puedo ejercer ningún trabajo por más de 2 horas porque la columna se me dañó, dijo Pérez a 100% Noticias.

La ahora viuda del señor Víctor Manuel Zeledón Rodríguez, no descansará hasta lograr que el INSS le entregue la pensión de viudez. Esto es un derecho no es ningún regalo del Gobierno, aseguró.